'Pusula'yı bırakıp gideli 7 yıl oldu: Akif Emre vefatının yedinci yılında anılıyor

İsrail'in Filistin'deki işgalini Meryem isimli Filistinli bir kadın üzerinden anlatan tek kişilik tiyatro “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” oyunun hem yazarı hem de oyuncusu ve Tiyatro Ankebut'un kurucusu Nurdan Albamya İnce, Tiyatro Ankebut’un Kadın Akademisinin sene sonu oyunu olarak sergilenen "Hangi Kadın?" oyununu Yeni Şafak'a anlattı. Hangi Kadın oyunu kadınların kendi aralarında keyifle izlemek isteyeceği bir fikir üzerinden yola çıkarak, kar ve fırtınadan dolayı yolların kapandığı bir bayram sabahında, bayramlaşmak üzere büyük büyük annelerinin evinde toplanmış birbirleriyle akraba tam 20 kadınının hikayesini anlatıyor. Oyuncular ise ev hanımı, öğretmen, doktor ve muhasebecilik gibi pek çok farklı alanda çalışan kadınlardan oluşuyor. İzleyiciden tam not alan ve kara mizah ile anlatılan oyunda esas vurgu yapılmak istenen ise unutulmaya yüz tutmuş değerlerin hatırlanması.