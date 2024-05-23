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Hayat

'Pusula'yı bırakıp gideli 7 yıl oldu: Akif Emre vefatının yedinci yılında anılıyor

Kudüs sevdalısı yazarlarımızdan Akif Emre, vefatının 7. yılında anılıyor. 23 Mayıs 2017 sabahı 60 yaşında ebedi aleme göçen Emre'nin 30 yıllık yayıncılık hayatında İslam dünyası her zaman ön planda oldu. Emre'nin, 'Kudüs: Bir Pusula' kitabı coğrafyamıza ışık tutmaya devam ediyor.

04:00 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:37 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Akif Emre
Fotoğraf : Dursun Çiçek /
Akif Emre

Babıali’nin bilge kalemi gazeteci yazar Akif Emre, vefatının 7. yılında anılıyor. Türkiye’de son 30 yılda gazetecilik ve yayıncılık alanındaki faaliyetleri ile yerli düşüncenin gelişimine önemli katkıları olan Emre, 23 Mayıs 2017 sabahı 60 yaşında vefat etmişti. Gündeminde her daim İslam coğrafyası olan yazar, entelektüel birikimiyle Türk-İslam fikir hayatının son çeyrek asrına derin izler bıraktı. Akif Emre yalnızca yazdıklarıyla değil aynı zamanda görsel çalışmalarıyla da hatırlanıyor. Estetik kaygılarını bütün imkansızlıklara rağmen çektiği belgesellere ve fotoğraflara yansıttı. Vefatına kadar 4 kitabı olan yazarın, vefatından sonra özellikle Yeni Şafak Gazetesi'ndeki ve çeşitli dergilerdeki yazıları toplanarak 14 eser oluştu. Büyüyenay Yayınları tarafından neşredilen kitaplar, konu konu tasnif edilerek bir külliyat meydana getirildi. Son olarak “Aşil Topuğu” isimli kitabı yayınlanan yazarın, Ortadoğu ve Balkanlar’a yönelik yazdığı yazılar ve konuşmalarıyla birlikte 4 kitabı daha hazırlık aşamasında. Önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan kitaplarla birlikte Akif Emre külliyatı 18 esere ulaşmış olacak.


Tiyatro Ankebut’un Kadın Akademisinin ilk oyunu "Hangi Kadın?" izleyiciyle buluştu

İsrail'in Filistin'deki işgalini Meryem isimli Filistinli bir kadın üzerinden anlatan tek kişilik tiyatro “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” oyunun hem yazarı hem de oyuncusu ve Tiyatro Ankebut'un kurucusu Nurdan Albamya İnce, Tiyatro Ankebut’un Kadın Akademisinin sene sonu oyunu olarak sergilenen "Hangi Kadın?" oyununu Yeni Şafak'a anlattı. Hangi Kadın oyunu kadınların kendi aralarında keyifle izlemek isteyeceği bir fikir üzerinden yola çıkarak, kar ve fırtınadan dolayı yolların kapandığı bir bayram sabahında, bayramlaşmak üzere büyük büyük annelerinin evinde toplanmış birbirleriyle akraba tam 20 kadınının hikayesini anlatıyor. Oyuncular ise ev hanımı, öğretmen, doktor ve muhasebecilik gibi pek çok farklı alanda çalışan kadınlardan oluşuyor. İzleyiciden tam not alan ve kara mizah ile anlatılan oyunda esas vurgu yapılmak istenen ise unutulmaya yüz tutmuş değerlerin hatırlanması.


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