'Pusula'yı bırakıp gideli 7 yıl oldu: Akif Emre vefatının yedinci yılında anılıyor

Babıali’nin bilge kalemi gazeteci yazar Akif Emre, vefatının 7. yılında anılıyor. Türkiye’de son 30 yılda gazetecilik ve yayıncılık alanındaki faaliyetleri ile yerli düşüncenin gelişimine önemli katkıları olan Emre, 23 Mayıs 2017 sabahı 60 yaşında vefat etmişti. Gündeminde her daim İslam coğrafyası olan yazar, entelektüel birikimiyle Türk-İslam fikir hayatının son çeyrek asrına derin izler bıraktı. Akif Emre yalnızca yazdıklarıyla değil aynı zamanda görsel çalışmalarıyla da hatırlanıyor. Estetik kaygılarını bütün imkansızlıklara rağmen çektiği belgesellere ve fotoğraflara yansıttı. Vefatına kadar 4 kitabı olan yazarın, vefatından sonra özellikle Yeni Şafak Gazetesi'ndeki ve çeşitli dergilerdeki yazıları toplanarak 14 eser oluştu. Büyüyenay Yayınları tarafından neşredilen kitaplar, konu konu tasnif edilerek bir külliyat meydana getirildi. Son olarak “Aşil Topuğu” isimli kitabı yayınlanan yazarın, Ortadoğu ve Balkanlar’a yönelik yazdığı yazılar ve konuşmalarıyla birlikte 4 kitabı daha hazırlık aşamasında. Önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan kitaplarla birlikte Akif Emre külliyatı 18 esere ulaşmış olacak.
Akif Emre
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1 saat önce