Hayat Rahatsızlanan vatandaşı jandarma sırtında taşıdı
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Rahatsızlanan vatandaşı jandarma sırtında taşıdı

Ordu'ya bağlı Perşembe ilçesinde 75 yaşındaki Ekrem Kıran evinde rahatsızlandı. Kar nedeniyle evin önüne ambulans gelemeyince vatandaş jandarma personelinin sırtında araca taşındı.

Haber Merkezi DHA
Jandarma personeli, evinde rahatsızlanan Ekrem Kıran'ı sırtında ambulansa taşıdı.
Jandarma personeli, evinde rahatsızlanan Ekrem Kıran'ı sırtında ambulansa taşıdı.

Perşembe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi’nde yaşayan Ekrem Kıran, evde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis’ten yardım istedi. Ancak ambulans, kar nedeniyle Kıran’ın evinin önüne gidemedi.

Jandarma sırtına alarak ambulansa götürdü

Bunun üzerine bir jandarma, Ekrem Kıran'ı sırtına alıp, kara bata çıka yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ambulansa taşıdı.

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Sağlık durumu iyi

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Kıran, Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Ekrem Kıran, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Cilt bakımı yaptıran 29 yaşındaki Müge'nin yüzünde ikinci derece yanık oluştu: Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum
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Çorlu'da yaşayan Müge Gümşar, bir süre önce cilt bakımı yaptırmak için bir güzellik merkezine gitti.​
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Bakım öncesi cildinin hassas olduğunu söyleyen Gümşar, işlem sırasında yüzünde yanma hissetti. Müge Gümşar, bundan sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı:
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Dermapen işlemi yaptırdığım sırada cildimin hassas olduğunu, kızarmaya meyilli bir cilt olduğunu söylememe rağmen yüzümde yanıklar oluştu. Yanıklar nedeniyle merkezden çıkar çıkmaz, hastaneye gittim. Doktorlar, yüzümde enfeksiyon oluştuğunu, antibiyotik kullanmam gerektiğini söyledi. Plastik cerrahiyeye sevk edildim. Plastik cerrah da yüzümde 2'nci derece yanık oluştuğunu ve iz kalabileceğini, bu izlerin geçme seyrinin ne kadar süreceğini bilemeyeceğini söyledi. Sonuç tedavinin ardından belli olacak.
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Yaşadığı sürecin hayatını çok olumsuz etkilediğini, insan içine çıkıp, hiçbir sosyal aktiviteye katılamadığını söyleyen Gümşar, Bu olay hayatımı çok kötü etkiledi. Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum. Cilt bakımı yaptırmak isteyenler, mutlaka gittikleri merkezlerdeki çalışanların uzman olup olmadıklarını araştırsınlar dedi.
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Müge Gümşar, hastaneden aldığı raporlarla güzellik merkezi sahiplerinden şikayetçi oldu.
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Cilt bakımı yaptıran 29 yaşındaki Müge'nin yüzünde ikinci derece yanık oluştu: Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, güzellik merkezinde cilt bakımı yaptıran Müge Gümşar'ın (29) yüzünde enfeksiyon ve 2'nci derece yanık meydana geldi. Yüzü tanınmayacak hale gelen ve güzellik merkezi sahiplerinden şikayetçi olan Gümşar, "Hayatımı çok kötü etkiledi. Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum" dedi.

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