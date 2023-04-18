Ramazan Bayramı tatilinde oraya büyük ilgi: Dolup taşacak

Bayramda Ayvalık'ın yüzde 100 dolması bekleniyor.
Kazdağları, antik kentleri ve doğal dokusuyla öne çıkan Kuzey Ege ve Şeytan Sofrası, plajları, adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu turistik ilçe Ayvalık, bayram tatilinde yüzde 100'e yakın bir doluluk oranını yakalamayı hedefliyor.
Bayram öncesinde turistik otel ve pansiyonlarda alınan rezervasyonların daha şimdiden yüzde 40 ile 60 seviyelerine ulaştığı bölgede, bayram arifesi ve bayram üzeri gelecek müşterilerle bu oranın yüzde 100'e kadar ulaşması bekleniyor. Ayvalık'ın turizmci Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.
Ciddi hareketlilik yaşanacak
Bayramda Ayvalık’ın ciddi bir hareketlilik yaşayacağının kesin olduğunu savunan Başkan Ergin, "Bunun nedenlerinden biri, Ayvalık’ın İstanbul gibi dev bir metropol kente ulaşım açısından iyice yakınlaşmasıdır. Bugün İstanbul'dan çıkıp, Ayvalık'a sadece 3 ya da 3 buçuk saatte gelinebiliyor. Zaten bu durumun avantajını bayramlardan ziyade hafta sonlarında ilçemizde oluşan hareketlilikle de net olarak görebiliyoruz. Bu durum Ayvalık açısından bir fırsata dönmüş durumdadır" dedi.