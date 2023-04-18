Ramazan Bayramı tatilinde oraya büyük ilgi: Dolup taşacak

Ramazan Bayramı'nda şehir dışında tatile çıkmak isteyenler, uygun araç kiralama şirketi aramaya başlarken, vatandaşları bekleyen tehlike ise kapora dolandırıcılığı ve sahte senet tuzağı oldu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, dolandırıcılara karşı uyarıda bulunarak, “Önümüz bayram, talep arttı herkes otomobil kiralamak istiyor. Vatandaş kaporayı gönderdikten sonra karşı taraf kapı duvar telefonunu da engelliyor, ulaşmak mümkün olmuyor ya da senet imzalatıyorlar" dedi. Dolandırılanlardan Neşet Yılmaz ise, 2017 yılında Başakşehir'de bulunan bir firmadan araç kiraladım. Araştırdık, imzaladığımız sözleşmenin altında senet varmış, o senede imza atmışız. Birçok arkadaşın evine ve maaşlarına haciz geldi. Şu an bizim bildiğimiz 150 kişi var" diye konuştu.