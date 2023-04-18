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Hayat

Ramazan Bayramı tatilinde oraya büyük ilgi: Dolup taşacak

İç turizmin önde gelen bölgelerinden Kuzey Ege ve bölgenin incisi Ayvalık, Ramazan Bayramı'nda yüzde 90 ile yüzde 100 seviyesinde doluluk oranına ulaşmayı bekliyor.

13:55 . 18/04/2023 Salı
DHA
Bayramda Ayvalık'ın yüzde 100 dolması bekleniyor.

Bayramda Ayvalık'ın yüzde 100 dolması bekleniyor.

Kazdağları, antik kentleri ve doğal dokusuyla öne çıkan Kuzey Ege ve Şeytan Sofrası, plajları, adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu turistik ilçe Ayvalık, bayram tatilinde yüzde 100'e yakın bir doluluk oranını yakalamayı hedefliyor.

Bayram öncesinde turistik otel ve pansiyonlarda alınan rezervasyonların daha şimdiden yüzde 40 ile 60 seviyelerine ulaştığı bölgede, bayram arifesi ve bayram üzeri gelecek müşterilerle bu oranın yüzde 100'e kadar ulaşması bekleniyor. Ayvalık'ın turizmci Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Ciddi hareketlilik yaşanacak

Bayramda Ayvalık’ın ciddi bir hareketlilik yaşayacağının kesin olduğunu savunan Başkan Ergin, "Bunun nedenlerinden biri, Ayvalık’ın İstanbul gibi dev bir metropol kente ulaşım açısından iyice yakınlaşmasıdır. Bugün İstanbul'dan çıkıp, Ayvalık'a sadece 3 ya da 3 buçuk saatte gelinebiliyor. Zaten bu durumun avantajını bayramlardan ziyade hafta sonlarında ilçemizde oluşan hareketlilikle de net olarak görebiliyoruz. Bu durum Ayvalık açısından bir fırsata dönmüş durumdadır" dedi.


Bayram öncesi araç kiralayacaklar dikkat: Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
Bayram öncesi araç kiralayacaklar dikkat: Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Ramazan Bayramı'nda şehir dışında tatile çıkmak isteyenler, uygun araç kiralama şirketi aramaya başlarken, vatandaşları bekleyen tehlike ise kapora dolandırıcılığı ve sahte senet tuzağı oldu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, dolandırıcılara karşı uyarıda bulunarak, “Önümüz bayram, talep arttı herkes otomobil kiralamak istiyor. Vatandaş kaporayı gönderdikten sonra karşı taraf kapı duvar telefonunu da engelliyor, ulaşmak mümkün olmuyor ya da senet imzalatıyorlar" dedi. Dolandırılanlardan Neşet Yılmaz ise, 2017 yılında Başakşehir'de bulunan bir firmadan araç kiraladım. Araştırdık, imzaladığımız sözleşmenin altında senet varmış, o senede imza atmışız. Birçok arkadaşın evine ve maaşlarına haciz geldi. Şu an bizim bildiğimiz 150 kişi var" diye konuştu.


#balıkesir
#ayvalık
#ege
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