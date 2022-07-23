​Rasim abi yoğun bakımda: Türk edebiyatının usta kalemi

MUHAMMER KURTAR

Türk edebiyatının usta kalemlerinden olan gazetemizin yazarı 82 yaşındaki Rasim Özdenören, önceki akşam kronik rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Yaklaşık bir ay önce vücudundaki enfeksiyon nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altında tutulan Özdenören’in tedavisi sürüyor.

Eşi Ayşe Özdenören ailece üzgün olduklarını söyleyerek “Kurban Bayramı’nda Rasim bey, Kovid’e yakalandı. İyileşti, hastaneden çıkacağız derken KOAH hastalığının da etkisiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Ben de şu an Kovid’im. Bir an önce sağlığına kavuşması ve yoğun bakımdan çıkması için dua ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Rasim bey kronik KOAH hastasıydı, hastalığı nüksetti” ifadelerini kullandı.‘7 Güzel Adam’ın son temsilcisi Özdenören, geçtiğimiz yıl da Kovid-19’a yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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