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Rasim abi yoğun bakımda: Türk edebiyatının usta kalemi

82 yaşındaki Özdenören enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci’de Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyordu. Eşi Ayşe Özdenören, “İyileşiyor, hastaneden çıkacağız, derken, beklemediğimiz anda yoğun bakıma kaldırıldı. Bayramda Kovid’e yakalanmıştı, Koah hastalığı nüksetti. Sağlığına kavuşması için dua ediyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rasim abi yoğun bakımda: Türk edebiyatının usta kalemi
Rasim Özdenören

MUHAMMER KURTAR

Türk edebiyatının usta kalemlerinden olan gazetemizin yazarı 82 yaşındaki Rasim Özdenören, önceki akşam kronik rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Yaklaşık bir ay önce vücudundaki enfeksiyon nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altında tutulan Özdenören’in tedavisi sürüyor.

Eşi Ayşe Özdenören ailece üzgün olduklarını söyleyerek “Kurban Bayramı’nda Rasim bey, Kovid’e yakalandı. İyileşti, hastaneden çıkacağız derken KOAH hastalığının da etkisiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Ben de şu an Kovid’im. Bir an önce sağlığına kavuşması ve yoğun bakımdan çıkması için dua ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Rasim bey kronik KOAH hastasıydı, hastalığı nüksetti” ifadelerini kullandı.‘7 Güzel Adam’ın son temsilcisi Özdenören, geçtiğimiz yıl da Kovid-19’a yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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