Rasim Özdenören anısına bir Cümle

Cümle’den Özdenören sayısı

*Cümle dergisi Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çıkarılıyor. Dönemlik edebiyat-kültür-sanat dergisi Cümle’nin 2. sayısı Mayıs 2023 tarihli. Yayın yönetmenliğini Mahmut Turan Ektiren’in yaptığı 240 sayfalık yayın, bütünüyle Rasim Özdenören’e ayrılmış. Sonradan ilk sayısında Sezai Karakoç’un olduğunu öğrendiğim derginin takdiminde, “Hikâye, roman, deneme ve çeviri alanlarında yaptığı özgün ve özgül eserlerin yanı sıra dergi ve gazetelerde kalem(e) aldığı sağlam ve etkili yazılarıyla düşünce dünyamızın zengin ve renkli simalarından biridir Rasim Özdenören” tanımlaması yapılıyor. Kapağında Mehmet Yangir’in bir resim çalışmasının bulunduğu Cümle’de, Hasan Aycın, Kübra Şenal, Muammer Bulut ve Rümeysa Kıran’ın çizimleri ve üstadın yaklaşık 40 fotoğrafı yeralıyor. Zengin bir ‘kalem’ ordusunun katılımı sağlanmış dergiye. Adem Turan, Ali Haydar Haksal, Âlim Kahraman, Arif Ay, Ayşe Altıntaş, Bilal Can, Duran Boz, Ersin Nazif Gürdoğan, Fahri Tuna, Hüseyin Akın, Mustafa Uçurum, Necip Tosun, Nurettin Durman, Recep Garip, Recep Seyhan, Selçuk Küpçük, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Suavi Kemal Yazgıç, Yıldız Ramazanoğlu 60 kişilik kadrodan bazıları. Düzenlemesinden yazar kadrosununa kadar herşeyiyle takdiri hak eden bu ‘güzel sayı’dan dolayı Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür az gelir. Rasim Ağabeyi rahmetle anarken başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok olmak üzere bütün emeği geçenleri kutluyorum. Darısı diğer müdürlüklerimizin başına. Cümle’ye, 0 212 395 46 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

*Şiraze’den bir duyuru var: ... kâğıt, matbaa ve kargo masrafları bizim gibi ... dergilere daha çok yansımaktadır. Her sayı yükselen fiyatlarla karşılaşmak, “Devam edelim mi etmeyelim mi?” sorusunu sıklıkla sormamıza sebep olmaktadır. Ayrıca kitap eleştiri dergisi olmamıza rağmen reklam konusunda gerekli desteği ... şu ana kadar göremedik. Bu konuda tek çıkar yol, abone sayısının artmasıdır. Şayet dergimiz istediğimiz abone sayısına ulaşamazsa yıl sonu itibariyle dergimizin yayın hayatına son vermek zorunda kalacağız. ... Bu sesi duyalım lütfen. Abone olmak için: sirazedergisi.com/abonelik

Cümle’den:

*Hastalar ve Işıklar, kendine gerçekçi adını veren, bol örnekli, çok propagandalı, röportaj benzeri bir öz taşıyan, san’at katına bir türlü varamamış hikâyecilik akımının, neorealist diyebileceğimiz İkinci Yeni hikâyeciliğinin ve bir türlü yerleşememiş, yabancılıktan kurtulammamış varoluşçu hikâyeciliğinin gelip de tıkandığı, söndüğü, son sınırlarına varıp ufukta netliklerini kaybettikleri bir dönemde yayımlanmış, çıkmış bulunuyor. Sezai Karakoç

4 soru: AYKUT ERTUĞRUL

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Bu konuda mütevazı olmayacağım, kendimi kesinlikle bir dergi okuru olarak tanımlarım. Dergi okurluğunun bir çeşit üst okurluk biçimi olduğunu düşünüyorum. Dergi okumayı edebiyata duyulan coşkulu ilginin göstergesi sayıyorum.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Çıkan her dergiyi takip etmeye çalışıyorum. Bir kısım dergi de adresime geliyor. aşkar, mahalle mektebi, varlık, Notos, Buzdokuz, Olağan Hikâye, Şiir Versus, Hece Öykü, Ruhsatsız, kitap-lık, Türk Edebiyatı, Natama, Teklif, DoğuBatı, sabitfikir, Edebiyat Ortamı, Okur, Şiraze.. Elimden geldiğince bu dergileri takip etmeye çalışıyorum.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Post Öykü’ye her sayı mutlaka yazmaya çalışıyorum. Bunun dışında bir katkı sayılırsa en son Edebiyat Ortamı’nda benimle yapılan bir söyleşi yayımlanmıştı.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Her dergide dikkatimi çeken bir çalışma oluyor. Tek tek saymak unuttuklarıma haksızlık olacak şimdi. Birkaç dergi sayayım; Olağan Hikâye’nin cıvıl cıvıl içeriğiyle gittikçe daha çok dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Şiir Versus’u büyük bir dikkat ve hevesle okuyordum. Buzdokuz, şiirde yeni yönelimleri takip edebilmek için mutlaka bakmanız gereken bir dergi. İmdat Avşar, Türk Edebiyatı dergisinde ekibiyle dikkat çekici dosyalar hazırlıyor. Okur dergisi, büyük bir dikkatle takip ettiğim ve nitelik açısından gittikçe iyileşen dergilerden.

Emin adımlarla: Karabatak

*Edebiyat ve sanat dergisi Karabatak, raflardaki yerini aldı. İstanbul merkezli 192 sayfalık derginin dosya konusu Ebû Eyyûb el-Ensârî. Yayın yönetmeni şair A. Ali Ural bu konuya ayırdığı takdim yazısısını, “Karabatak bir kere daha derinlerden çıkıp gökyüzüne yükselsin” dileğiyle bitiriyor. Dosyaya, aralarında D. Mehmet Doğan, Sadettin Ökten, Beşir Ayvazoğlu, Mehmet Nuri Yardım ve Prof. Dr. Mehmet Şeker’in de olduğu 15 isim destek veriyor. Bu sayıda İrfan Çalışan’la Eyüp merkezli bir konuşma yapılmış. Çalışan, Abdullah Yalçın Karadağ’ın gerçekleştirdiği söyleşide, “Eyüp benim için bir definle başlayan otuz yıllık bir serencam” ifadesini kullanıyor. Konuşma Ertan Ayhan Sertöz’ün karakalem çalışmasıyla desteklenmiş. ‘Görsel’ bölümde Sedat Gever, Ayşe Ural ve Sebahattin Kayış’ı da görüyoruz. 20’ye yakın şiirin yer bulduğu derginin hikâyecileri ise Süleyman Unutmaz, Zeynep Emirdağ ve Z. Şeyma Koyuncu. Ömer Lekesiz ve Kâmil Yeşil eleştiri, Eray Sarıçam ile Sevim Zehra Can Kaya poetika, Ali Ömer Akbulut da deneme yazılarıyla 69. sayıda. F. Hande Topbaş, Mehmet Kanar, Hümeyra Yabar, Merve Büyükçapar, Güldane Ersoy, Hande Aydın, Saliha Şahin, Ahmet Can ve Derya Özer’se gezi, iktibas, kitap, tiyatro konularında yazmışlar. İki ayda bir yayımlanan Karabatak’a, 0 212 528 23 57 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Derviş Olmak

*Erkam Yayınları’nca çıkarılan Altınoluk’un 450. sayısı okuruyla buluştu. Modern Zamanlarda Derviş Olmak başlığını öne çıkaran derginin yönetmenliğini Mehmet Lütfi Aslan yapıyor. Yaklaşık 30 ‘kalem’in çalışmalarıyla katkı sağladığı yeni sayının takdim yazısında, “Derviş, medeniyetimizin en güzel kelimelerinden birisidir. Bu kelimenin içini doldurabilen insan şu âleme gelmiş en güzel insan tiplerinden birisi oluverir” deniliyor. Altınoluk’un yanısıra ücretsiz olarak verilen ve 258. sayıya ulaşan Altın Çocuk dergisinin kapağa çıkardığı konu ise çocuklarden ziyade hepimizi ilgilendiriyor: Alişverişin de Bir Edebi Var. Altınoluk’a, 0 212 671 07 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.







