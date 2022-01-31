Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir oruç tutulur mu?

2022 Ramazan atmosferine bütün Müslümanlar girmeye başladı. Merakla beklenen mübarek günlerin ilki Regaip kandili 2022 hangi güne denk geliyor. Bugün oruç tutulur mu? Nasıl ibadet edilir. İşte ayrıntılar.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe günü tüm müslüman aleminde ibadet ile idrak edilecek.

Ayasofya Camii.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

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Ayasofya Camii.

REGAIP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Regâip gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Lala Mustafa Paşa Cami.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi.

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."