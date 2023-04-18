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Hayat

Rekabet Kurumu'ndan dijital pazarlar açıklaması

Rekabet Kurumu, dijital pazarların rekabet hukuku açısından ele alındığı 'Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları' isimli 293 sayfalık çalışmayı yayımladı.

11:50 . 18/04/2023 Salı
DHA
Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, internet kullanımında artış ve teknolojik gelişmelerin hızının, tüm dünyada teşebbüslerin iş yapma modellerini ve çalışma prensiplerini derinden etkilediği belirtildi.


Dijital pazarların, geleneksel iş modellerinden ayrılan ve rekabet hukuku uygulamasına meydan okuyan birçok özelliğiyle artan oranda rekabet otoritelerinin merceğine girdiği ve sıklıkla incelemelere konu olduğu kaydedildi.


Açıklamada, Türk rekabet hukukunun, dijital pazarlardaki uygulamalarına ve bu pazarlar özelinde karşılaşılan zorluklara, dolayısıyla da bu pazarlar özelinde ihtiyaç duyulan politika değişikliklerine ilişkin yürütülen çalışmanın nihayete erdiği bildirildi. 'Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları' isimli 293 sayfalık çalışma metni, kamuoyuna duyuruldu.

Çalışmada; 'Türkiye'de Dijitalleşme; Eğilimler, Mevcut Durum ve Potansiyel', 'Dijitalleşme ile Gün Yüzüne Çıkan Rekabet Sorunları', 'Rekabet Kurulu'nun Dijital Pazarları Konu Alan İnceleme ve Kararları', 'Dünya Rekabet Otoriteleri Tarafından Atılan Adımlar', 'Dijital Pazarlarda Gözlemlenen Olası Rekabet İhlalleri' ve 'Temel Platform Hizmetleri ile İlgili Pazardan Elde Edilen Görüşler' konu başlıkları işlendi.



#Rekabet Kurumu
#dijital pazar
#dijital
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