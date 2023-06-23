Rekabet Kurumu'ndan sahibinden.com soruşturması hakkında açıklama

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 16 Ağustos 2023 tarihine ertelendi.





Rekebet Kurumu'nun açıklamaları şu şekilde;





"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 Temmuz 2023 tarihinde yapılmasına karar verilen sözlü savunma toplantısı 16 Ağustos 2023 tarihi saat 10:30’a ertelenmiştir.





Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 9 Ağustos 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.





Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir."











