Reşat Hacıahmetoğlu'ndan teşekkür mesajı

Trabzonlu ünlü sosyal medya fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu'nun videolarında sık sık takıldığı babaannesi Gülsüm Hacıahmetoğlu geçtiğimiz günlerde hakkın rahmetine kavuşmuştu.

Hacıahmetoğlu, kendisine başsağlığı mesajlarını paylaşan takipçilerine teşekkür etti. Hacıahmetoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Doğduğum gün adımı veren çocukluktaki kahramanım yaşarken kılavuzum olan Babaannemi doğduğum günden 3’gün önce kaybetmemin acısı içindeyim! Bundan sonraki hayatımda her bir yaş büyüdüğümde hep bir hüzün içerisinde seni hatırlayacağım. ALLAH mekanını cennet eylesin. BobaAnne. Hepinizden ALLAH razı olsun beni yalnız bırakmadınız." ifadelerine yer verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Doğduğum gün adımı veren çocukluktaki kahramanım yaşarken kılavuzum olan Babaannemi doğduğum günden 3’gün önce kaybetmemin acısı içindeyim! Bundan sonraki hayatımda her bir yaş büyüdüğümde hep bir hüzün içerisinde seni hatırlayacağım. ALLAH mekanını cennet eylesin.BobaAnne🐝 Hepinizden ALLAH razı olsun beni yalnız bırakmadınız. REKLAM Reşat Hacıahmetoğlu (@resathao)'in paylaştığı bir gönderi ( 14 Haz, 2019, 9:24öö PDT )

90 yaşında vefat eden Gülsüm Hacıahmetoğlu, Reşat Hacıahmetoğlu’nun yayınladığı videolarda yer almış ve takipçilerin beğenisini kazanmıştı. Hacıahmetoğlu’nu sevenleri de yalnız bırakmamış çok sayıda başsağlığı mesajı yayınlanmıştı.

Hacıahmetoğlu’nun cenazesi Of ilçesine bağlı Yenimahalle Yeni Küme Evleri Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilmişti.