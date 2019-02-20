Hayat Reynmen 200 milyonluk şarkıyı kaldırdı
AKTÜEL

​Reymen 200 milyonluk şarkıyı kaldırdı! Reynmen'in şarkısı neden kaldırıldı?

Reynmen 200 milyonluk şarkıyı kaldırdı

İlk yüklendiği günden bu yana gündemden düşmeyen Reynmen'in "Derdim Olsun" şarkısı 200 milyon tıka ulaştıktan sonra YouTube'dan kaldırıldı. Reynmen, şarkıyı kendisinin kaldırdığını açıklayarak, "Derdim oldu. İstemiyorum! Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız. Hadi bakayım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş.
Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş.

'Derdim Olsun' şarkısı ile rekor kıran Reynmen, 200 milyon izlenen klibini YouTube'daki kanalından kaldırdı. Reynmen şarkısını kendi kararıyla kaldırdığını açıkladı.

  • "Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi. Gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum! Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız. Hadi bakayım!"

Klip için çalıntı demişlerdi

Sosyal medyada Yusuf Aktaş olarak bilinen Youtuber Reynmen'in klibi Türkiye'de en fazla beğeni alan ve 24 saat içinde en çok izlenen klip olmuştu. Çok izlenmenin ardından klibe dair çalıntı iddiaları da beraberinde geldi. Reynmen ise Instagram hesabından iddialara, "Beğendiğim için kendi klibimde de kullanmak istedim” diyerek cevap vermişti.

Reynmen'den çalıntı iddialarına cevap
OYNAT 00:00
Reynmen'den çalıntı iddialarına cevap
Sosyal medyada Yusuf Aktaş olarak bilinen Youtuber Reynmen'in klibi Türkiye'de en fazla beğeni alan ve 24 saat içinde en çok izlenen klip olmuştu. Çok izlenmenin ardından klibe dair çalıntı iddiaları da beraberinde geldi. Reynmen ise Instagram hesabından iddialara cevap verdi.
YORUM YAP


Reynmen hakkında konuşan sanatçı sosyal medyada linç edildi
HAYAT
Reynmen hakkında konuşan sanatçı sosyal medyada linç edildi

Reynmen çalıntı iddialarına cevap verdi
HAYAT
Reynmen çalıntı iddialarına cevap verdi
/**/
Bu işi zaferle noktalayacağız

Bu işi zaferle noktalayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu.
Müebbeti istendi

Müebbeti istendi

Osman Kavala hakkındaki iddianame tamamlandı.
Proje üzerinden polisi ezdirmem

Proje üzerinden polisi ezdirmem

Soylu: Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz.
5 TL'ninaltı görülebilir

5 TL'ninaltı görülebilir

​Dolar kuru için dikkat çeken tahmin.
65 eveacil tahliye

65 eveacil tahliye

Bakan görür görmez talimatı verdi.
Satış yok

Satış yok

​Sahibinden.com'dan iddialara yalanlama.
Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

​Bir binada yaşanan patlamanın nedeni araştırılıyor.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.

Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Bahçeli'den, İyi Parti'den aday olamayan Kocamaz'a davet.
Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

​Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu.
Görevden alındı

Görevden alındı

​TCDD Genel Müdürlüğü'ne vekaleten yardımcısı atandı.
Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

​Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis ve para cezası.

Mısır 9 genci idam etti

Mısır 9 genci idam etti

​Sisi rejimi, Uluslararası Af Örgütü'nü hiçe saydı.
TÜSİAD'a İtalyan başkan

TÜSİAD'a İtalyan başkan

Tek aday Simone Kaslowski yeni başkan seçildi.
Askere sosyal medya yasağı

Askere sosyal medya yasağı

Gerekçe: Askeri personel terör örgütlerinin özel ilgi alanındadır.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.