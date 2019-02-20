Reynmen 200 milyonluk şarkıyı kaldırdı

'Derdim Olsun' şarkısı ile rekor kıran Reynmen, 200 milyon izlenen klibini YouTube'daki kanalından kaldırdı. Reynmen şarkısını kendi kararıyla kaldırdığını açıkladı.

"Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi. Gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum! Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız. Hadi bakayım!"

Klip için çalıntı demişlerdi

Sosyal medyada Yusuf Aktaş olarak bilinen Youtuber Reynmen'in klibi Türkiye'de en fazla beğeni alan ve 24 saat içinde en çok izlenen klip olmuştu. Çok izlenmenin ardından klibe dair çalıntı iddiaları da beraberinde geldi. Reynmen ise Instagram hesabından iddialara, "Beğendiğim için kendi klibimde de kullanmak istedim” diyerek cevap vermişti.

OYNAT 00:00 Reynmen'den çalıntı iddialarına cevap Sosyal medyada Yusuf Aktaş olarak bilinen Youtuber Reynmen'in klibi Türkiye'de en fazla beğeni alan ve 24 saat içinde en çok izlenen klip olmuştu. Çok izlenmenin ardından klibe dair çalıntı iddiaları da beraberinde geldi. Reynmen ise Instagram hesabından iddialara cevap verdi.

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