Hayat Reynmen hakkında konuşan sanatçı sosyal medyada linç edildi
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Reynmen hakkında konuşan sanatçı sosyal medyada linç edildi

Şarkıcı Gökçe Kırgız, Reynmen'in şarkısının izlenme sayısına inanmadığını söylediği için sosyal medyada adeta linç edildi. Kırgız hakkında 'Reynmen'in seviyesine ulaşamadığı için kıskanıyor', 'Prim yapıyorsun' ve 'Kıskanıyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reynmen
Reynmen

Gökçe Kırgız, Reynmen'in şarkısının izlenme sayısına inanmadığını belirterek "Şarkı güzel, mutlaka seveni vardır. Ama kimse bana "5 günde 50 milyon oldu" demesin. Tarkan da olsa bu izlenme rakamları mümkün değil. Onun arkasında ajanslar var. Bilen birisi olarak söylüyorum. Bu paraya bakar" dedi.

Linç edildi

Gökçe Kırgız'a bir tepki de Reynmen'in hayranlarından geldi. Açıklamalarından sonra yorum yağmuruna tutulan şarkıcı adeta linç edildi. Gökçe Kırgız hakkında 'Reynmen'in seviyesine ulaşamadığı için kıskanıyor', 'Prim yapıyorsun' ve 'Kıskanıyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Gökçe Kırgız

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