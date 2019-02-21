Reynmen kaldırdım demişti gizlediği ortaya çıktı

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarıyla adından sıkça söz ettiren 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, bir rekorun altına imzasını atmıştı. 'Reynmen', 18 günde 100 milyon izlenme sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, "Tüm müzik camiasından 100 milyon izlendiğim için özür dilerim. Hem de 18 günde. Şarkıyı sileyim mi?" demişti.

Şarkıyı silmedi gizledi

Gelen tepkilerin ardından Reynmen, 120 milyon izlenen "Derdim Olsun" şarkısını YouTube'dan kaldırmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Reynmen, şöyle konuştu:

"Ondan, bundan silindi diyorlar. Şarkıyı ben kaldırdım. 200 milyon dinlenen şarkım da olmasın. Hayatıma mal oldu, derdim oldu. İstemiyorum. Bugün buraya bu şarkıyla gelmedim, yarın da o şarkıyla var olmayız" ifadelerini kullanmıştı ancak gerçek ortaya çıktı. Reynmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkıyı silmediğini, gizlediğini açıkladı.

HAYAT Reynmen 120 milyonluk şarkıyı kaldırdı

HAYAT Reynmen hakkında konuşan sanatçı sosyal medyada linç edildi