Hayat Reynmen kaldırdım demişti gizlediği ortaya çıktı
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Reynmen kaldırdım demişti gizlediği ortaya çıktı

Reynmen kaldırdım demişti gizlediği ortaya çıktı

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarıyla adından sıkça söz ettiren 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, bir rekorun altına imzasını atmıştı. "Derdim Olsun" şarkısı 120 milyon izlenen Aktaş, YouTube'dan şarkıyı kaldırarak hayranlarını şaşırtmıştı ancak gerçek ortaya çıktı. Reynmen, şarkıyı silmediğini, gizlediğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş
'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarıyla adından sıkça söz ettiren 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, bir rekorun altına imzasını atmıştı. 'Reynmen', 18 günde 100 milyon izlenme sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, "Tüm müzik camiasından 100 milyon izlendiğim için özür dilerim. Hem de 18 günde. Şarkıyı sileyim mi?" demişti.

Şarkıyı silmedi gizledi

Gelen tepkilerin ardından Reynmen, 120 milyon izlenen "Derdim Olsun" şarkısını YouTube'dan kaldırmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Reynmen, şöyle konuştu:

  • "Ondan, bundan silindi diyorlar. Şarkıyı ben kaldırdım. 200 milyon dinlenen şarkım da olmasın. Hayatıma mal oldu, derdim oldu. İstemiyorum. Bugün buraya bu şarkıyla gelmedim, yarın da o şarkıyla var olmayız" ifadelerini kullanmıştı ancak gerçek ortaya çıktı. Reynmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkıyı silmediğini, gizlediğini açıkladı.

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