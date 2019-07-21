Reynmen yeni şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti. Reynmen, 'Ela' şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı.

Gelir tablosunu paylaştı

Toplamda 227 milyon kez dinlenen "Derdim Olsun" şarkısıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' kısa sürede, 55 milyon kez izlendi. Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen, 'Ela' şarkısından ne kadar kazandığını da açıkladı. Bir takipçisinin "Ela'dan kaç para kazandın gardaş" sorusu üzerine Reynmen, gelir tablosunu paylaşarak yanıt verdi.

110 bin lira kazandı

Şarkıdan 19 bin 551 dolar (110 bin lira) kazandığı öğrenilen Reynmen, "Şu an güncel bu para... Berkcan'ın darülaceze yayınında da söylediğim gibi vakıflara ve hayır kurumlarına bağışlanacak" ifadelerini kullandı.

Reynmen, ne kadar kazandığını gelir tablosu ile açıkladı.

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