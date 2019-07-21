Hayat Reynmen yeni şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı
AKTÜEL

Reynmen yeni şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, çok konuşulan 'Derdim Olsun' şarkısından sonra ikinci şarkısını da paylaştı. Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' kısa sürede, 55 milyon kez izlendi. Şarkıdan 19 bin 551 dolar (110 bin lira) kazandığı öğrenilen Reynmen, "Şu an güncel bu para... Berkcan'ın darülaceze yayınında da söylediğim gibi vakıflara ve hayır kurumlarına bağışlanacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reynmen (Yusuf Aktaş)
Reynmen (Yusuf Aktaş)

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti. Reynmen, 'Ela' şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı.

Gelir tablosunu paylaştı

Toplamda 227 milyon kez dinlenen "Derdim Olsun" şarkısıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' kısa sürede, 55 milyon kez izlendi. Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen, 'Ela' şarkısından ne kadar kazandığını da açıkladı. Bir takipçisinin "Ela'dan kaç para kazandın gardaş" sorusu üzerine Reynmen, gelir tablosunu paylaşarak yanıt verdi.

110 bin lira kazandı

Şarkıdan 19 bin 551 dolar (110 bin lira) kazandığı öğrenilen Reynmen, "Şu an güncel bu para... Berkcan'ın darülaceze yayınında da söylediğim gibi vakıflara ve hayır kurumlarına bağışlanacak" ifadelerini kullandı.

Reynmen, ne kadar kazandığını gelir tablosu ile açıkladı.

Kahve değil hayal kurmak doyuruyor
HAYAT
Kahve değil hayal kurmak doyuruyor

Bu eller matematik anlatıyor
HAYAT
Bu eller matematik anlatıyor

Küfür olmadan güldüreceğiz
HAYAT
Küfür olmadan güldüreceğiz

Koku yoksa gastronomi de olmaz
HAYAT
Koku yoksa gastronomi de olmaz
Düzceden acı haber

Düzce'den acı haber

​Arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Dünyanın konuştuğu çocuk

Dünyanın konuştuğu çocuk

13 yaşında hangardan uçak çalmaya çalıştı.
Evde1 terörist öldürüldü

Evde
1 terörist öldürüldü

Diyarbakır'daki operasyonda ev sahipleri de gözaltında
Yarım milyon<br>aracını geri çağırdı

Yarım milyon
aracını geri çağırdı

​Motorlarında teknik problem olduğu tespit edildi.
Provokatif saldırı

Provokatif saldırı

​Bölgede bulunan Türk askeri teyakkuza geçti.
En acı arayış

En acı arayış

4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
9 il için uyarı

9 il için uyarı

​Vatandaşlara sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
Katliam<br>gibi kaza: 7 ölü

Katliam
gibi kaza: 7 ölü

Direksiyon kontrolünü yitirip karşı şeride geçti.

Yazdığı gibi yaşadı

Yazdığı  gibi yaşadı

Mehmet Şevki Eygi'nin kalemi ömrünün son günlerine kadar elinden düşmedi.

Baltayla öldürüp varilde yaktılar

Baltayla öldürüp varilde yaktılar

Bahçedeki vahşetin altından taciz iddiası çıktı.
Gece seyrine çıktı

Gece seyrine çıktı

​Bakan Süleyman Soylu'dan denizde inceleme.
Havadan vuruldu

Havadan vuruldu

Metina ve Ağrı'da PKK'ya bomba yağdırıldı.
'Amerikan rüyası'<br>Uşak'ta ele geçirildi

'Amerikan rüyası'
Uşak'ta ele geçirildi

​1 milyon dolarlık banknotun gerçek olup olmadığı Merkez Bankası tarafından incelenecek.
İşbirlikçi arıyorlar

İşbirlikçi arıyorlar

Türkiye'ye boyun eğdiremeyenlerin yeni planı.
4 Türk vatandaşı kaçırıldı

4 Türk vatandaşı kaçırıldı

​Nijerya'da son bir haftada toplam 14 Türk vatandaşı kaçırıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.