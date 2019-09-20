Hayat Roma tarihi Kütahyada yeniden canlanıyor
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Kütahya haberleri: Aizonai antik kenti nerede? Aizonai antik kentinin önemi ne?

Roma tarihi Kütahya'da yeniden canlanıyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Aizonai antik kenti kazılarında Roma döneminden kalma duvarların üzerindeki toprak tabakanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, "Antik çağda biri ahşap olmak üzere tam 5 tane köprü yapılmış. Taş köprülerin ikisi sağlam halde, geldiğimiz andan itibaren restorasyon adına ve turizmi canlandırma anlamında çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Aizonai antik kenti
Aizonai antik kenti

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Roma döneminden kalma kalıntıların bulunduğu Aizonai antik kentinde kazı çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi bulunan katıntıların ortaya çıkarılması için 9’ncu yılına giren kazı çalışmalarında Roma döneminde yapılan biri ahşap diğerleri taş olan 5 köpründen 3’ünün daha gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Çay üzerinde antik çağda biri ahşap olmak üzere tam 5 tane köprü yapılmış.

Taş köprülerin 2’si sağlam halde

Kazı Başkanı Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Elif Özer, 2011 yılından itibaren Aizonai antik kentinde bakanlar kurulu kararı ile Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji bölümü adına çalışmaların sürdürdüğünü ifade etti.

Bu yıl 9’ncu kazı sezonuna devam ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Özer, "Aizonai antik kenti bizim için çok özel bir kent buraya geldiğimiz andan itibaren burası bize bir hediye gibi geldi. Roma köprüsü 2 bin yıl önce yapılan bir köprü. Çay üzerinde antik çağda biri ahşap olmak üzere tam 5 tane köprü yapılmış. Taş köprülerin 2’si sağlam halde. Geldiğimiz andan itibaren restorasyon adına ve turizmi canlandırma adına çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğini aldık. Kütahya Valiliğine, belediyesine, Özel İdaresi’ne, Çavdarhisar Kaymakamlığına ve belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bu yıl proje 1 milyon lira destek alındığını kaydeden Prof. Dr. Özer şunları söyledi:

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"Kütahya Valiliği ve Özel İdaresi tarafından da 500 bin lira destek geldi. Proje bittiğinde çayın her iki tarafından kalan koruma duvarlarının restorasyonları tamamlanmış olacak. Sergi alanları olacak. Buraya eski kayıklar konularak yöredeki küçük çocukların isimleri verilecek. Bir gezinti yeri olacak. Hedef turist yerimiz Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Ankara ve İstanbul. Aizonai antik kenti sadece antik kent olması ile önemli değil.

Buranın üzerinde yerleşim yeri var. Çavdarhisar’ın eski tarafı var. Burada sivil mimari örnekleri var. Halk hala yaşamaya devam ediyor. Bizim istediğimiz bu evlerinde restorasyonun yapılması ve halkın burada yaşaması. Kütahya’daki çini sanatçılarının, Eskişehir’de ki sanatçıların buraya gelmesini istiyoruz. Aizonai bu açıdan çok özel bir yer. Dünyadaki birçok ilkler burada bulunuyor. Dünyanın ilk borsa olarak tanımlanan ‘Makelyum’ adını Aizonai de tespit edildi. Şuan bilinen tüm yazıtların olduğu yer burası."

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