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RTÜK'ten FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli ile ilgili soruşturma: 'Muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin muhalefet lideri gibi davranmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, ilgili sunucu hakkında ''kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları'' başlığıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
RTÜKten FOX TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli İle İlgili Soruşturma: Muhalefet Lideri Gibi Davranması Kabul Edilemez
FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli için soruşturma başlatıldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, FOX TV’ye inceleme başlattıklarını duyurdu.

“Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini” düşünen Ebubekir Şahin, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalan haber yapan Fox TV'ye tepki: Ayıptır, günahtır. Yapmayın!​
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalan haber yapan Fox TV'ye tepki: Ayıptır, günahtır. Yapmayın!​
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devletin 2020 yılında sadece İzmirli vatandaşlara 719 milyon TL tarım ve hayvancılık desteği sağladığını belirtti.

Yalan haber yapan FOX TV'ye tepki gösteren Altun, 'Bu koskoca hakikate sırt çevirip Fox TV'nin yaptığı gibi yalan haber yapmak ne medya etiğine ne de insanlığa sığar. Ayıptır, günahtır. Yapmayın!' dedi.

Selçuk Tepeli'nin 'düdükleme' sözlerine RTÜK'ten ceza
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Selçuk Tepeli'nin 'düdükleme' sözlerine RTÜK'ten ceza
FOX TV'de ana habere Fatih Portakal'dan sonra gelen Selçuk Tepeli'ye yayındaki konuşması nedeniyle ceza verildi. Selçuk Tepeli'nin ana haber bülteninde yüksek otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken “Yani geçen varsa bilir. Orada ne kadar düdüklendiğini gerçekten anlamıyorsun” şeklindeki sözlerinde geçen “düdüklenmek” ifadesi nedeniyle RTÜK, Fox TV'ye para cezası verdi.

CHP'li Karalar: Valimiz arayıp 'Ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim
OYNAT 00:00
CHP'li Karalar: Valimiz arayıp 'Ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına katılarak önemli açıklama ve itiraflarda bulundu. Bedava ekmek dağıtmak istediğini ancak buna engel olunduğunu öne süren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'la arasında geçen diyaloğu anlattı. Ekmek üzerinden yapılan şovla ilgili Vali Demirtaş'ın kendisini arayarak 'Ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' sorusunu yönelttiğini belirten Karalar şu ifadeleri kullandı: 'Demediniz sayın valim' dedim. Açıkçası Mersin'de yaşanan karışıklık sonrası biz önlem olarak öyle yapmıştık. Hatta valimiz 'vefa destek' gruplarıyla birlikte dağıtmayı önerdiler'.

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya parodi Trump hesabının tweetini paylaştı
OYNAT 00:49
FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya parodi Trump hesabının tweetini paylaştı
FOX TV canlı yayınında sunucu İsmail Küçükkaya, Donald Trump'ın parodi hesabı tarafından atılan NATO zirvesi ile ilgili bir tweeti canlı yayında izleyicilerine aktardı.

Erdoğan’dan FOX muhabirine: Yalan medya olmaktan çıkın
OYNAT 03:18
Erdoğan’dan FOX muhabirine: Yalan medya olmaktan çıkın
New York ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhabirlerin sorularını yanıtladı. FOX TV muhabirinin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Arifiye'deki Tank Palet Fabrikasıyla ilgili gizli kararname çıkarıldığı iddiasını sorduğu Erdoğan, “Size çok açık bir şey söyleyeceğim. FOX TV'ye yalan medya olmaktan bir defa çıkarın” dedi.


Muhalefet lideri gibidavranması kabul edilemez

'Muhalefet lideri gibi
davranması kabul edilemez'

​RTÜK'ten FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli ile ilgili soruşturma.
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