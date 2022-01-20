RTÜK'ten FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli ile ilgili soruşturma: 'Muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez'
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin muhalefet lideri gibi davranmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, ilgili sunucu hakkında ''kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları'' başlığıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.
Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, FOX TV’ye inceleme başlattıklarını duyurdu.
“Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini” düşünen Ebubekir Şahin, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır”ifadelerini kullandı.