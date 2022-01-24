RTÜK'ten Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret sözlerini yayınlayan Tele 1 televizyonuna ceza

Gazeteci Sedef Kabaş’ın TELE1 ekranlarında yayınlanan, Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programında söylediği sözler gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanı’na Hakaret’ gerekçesiyle tutuklanmasının ardından RTÜK olağan üstü toplandı.

RTÜK toplantısından TELE1’e yüzde 5 para cezası ve Demokrasi Arenası programına 5 hafta yayın durdurma kararı alındı.

Fox TV'ye de ceza kesildi

Diğer yandan Selçuk Tepeli'nin ana haberde AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle de FOX TV'ye 6 milyon lira ceza verildi.

Sedef Kabaş ne dedi?

Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki otelde gözaltına almıştı.

Büyük tepki toplayan sözlerinin ardından Kabaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.