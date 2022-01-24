Hayat RTÜKten Sedef Kabaşın Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret sözlerini yayınlayan Tele 1 televizyonuna ceza
POLİTİKA TELEVİZYON

RTÜK'ten Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret sözlerini yayınlayan Tele 1 televizyonuna ceza


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, olağanüstü toplantıda Sedef Kabaş’ın hakaretlerini yayınlayan Tele 1’e beş kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı. Aynı ihlalin tekrarları halinde kanalın lisansı iptal edilebilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
RTÜKten Sedef Kabaşın Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret sözlerini yayınlayan Tele 1 televizyonuna ceza
Engin Özkoç ve Sedef Kabaş

Gazeteci Sedef Kabaş’ın TELE1 ekranlarında yayınlanan, Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programında söylediği sözler gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanı’na Hakaret’ gerekçesiyle tutuklanmasının ardından RTÜK olağan üstü toplandı.

RTÜK toplantısından TELE1’e yüzde 5 para cezası ve Demokrasi Arenası programına 5 hafta yayın durdurma kararı alındı.

Fox TV'ye de ceza kesildi

Diğer yandan Selçuk Tepeli'nin ana haberde AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle de FOX TV'ye 6 milyon lira ceza verildi.

Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
OYNAT 00:27
Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.



Sedef Kabaş tutuklandı: Adliyeden böyle çıkarıldı
OYNAT 00:20
Sedef Kabaş tutuklandı: Adliyeden böyle çıkarıldı
Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kabaş'ın adliyeden çıkarılma anları kameralara yansıdı.


Sedef Kabaş ne dedi?

Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki otelde gözaltına almıştı.

Büyük tepki toplayan sözlerinin ardından Kabaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sedef Kabaş gözaltına alındı
GÜNDEM
Sedef Kabaş gözaltına alındı
Hayallerime tırmanıyorum

'Hayallerime tırmanıyorum'

KOSGEB desteğiyle açtığı atölyede ihracata hazırlanıyor.
Uçuşlara kar engeli

Uçuşlara kar engeli

​​İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.
Teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı: HDPli Semra Güzel hakkında yeni fezleke

​Uzman isim tarih verip uyardı: Bu haberi okumadan araba almayın.

​Van Gölü suyundan üretti başardı.

​Yaralar sarılıyor, deprem mağdurları yeni yuvalarına kavuşuyor.

​İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.