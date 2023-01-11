Hayat RTÜKten TV5 ve RS FMe 3er kez program durdurma cezası
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RTÜK'ten TV5 ve RS FM'e 3'er kez program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Beyaz TV ve Halk TV'ye yayında dilin düzeysiz ve kaba kullanımından dolayı idari para cezası yaptırımı uyguladı. Ayrıca 3'er kez program durdurma cezası verdi.

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Haber Merkezi AA
RTÜKten TV5 ve RS FMe 3er kez program durdurma cezası
RTÜK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TV5 ile RS FM'e 3'er kez program durdurma cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında izleme raporlarını görüştü.

Yayında dilin düzeysiz ve kaba kullanımından dolayı Beyaz TV ile Halk TV'ye idari para cezası yaptırımı uygulandı.

TV5 kanalına, "Düşünme Vakti" programına firari FETÖ sanığı Hakan Şükür'ün canlı bağlantıyla katılmasının 6112 sayılı Yasa'da geçen yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 3 kez program durdurma kararı verildi.

Medya Mahallesi
Medya Mahallesi

Halk TV'ye "manipülasyon" cezası

Üst Kurul, Halk TV'nin "Medya Mahallesi" programında sunucu Ayşenur Arslan ve konuk Emin Çapa'nın, kanal hakkında daha önce verilen yaptırım kararının, "mimik hareketlerinden alındığı"nı ifade etmelerini, manipülasyon olarak değerlendirerek, Halk TV'ye yeni bir idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Ayrıca Üst Kurul, Radyo Sputnik'in (RS FM) Ali Çağatay'la Seyir Hali programında "Guantanamo ve Ebu Gureyb cezaevleriyle Türkiye'deki cezaevlerinin bir tutulmasını ve gardiyanlarla jandarmanın hapishanelerde suç işlediğini söylenmesi"ni yasa ihlali olarak değerlendirildi. Yayıncı radyoya, 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uygulandı.

Üst Kurul, Virgin Radio Türkiye'ye "Mesut Süre ile Rabarba" programında çocukların zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek açıklamalar yapılması nedeniyle yaptırım kararı verdi.

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