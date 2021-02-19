Hayat Rubato grubunun solisti uyuşturucudan gözaltına alındı
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Rubato grubunun solisti uyuşturucudan gözaltına alındı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde polis ekipleri müzik grubu Rubato'nun solisti Özer Arkun'un evine operasyon düzenledi. Arkun'un evinde yapılan aramalarda 1 gram esrar ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Rubato grubunun solisti Özer Arkun.
Rubato grubunun solisti Özer Arkun.

Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıldan 40 yıl 6 ceza istemiyle dava açılan Rubato solisti Özer Arkun'ın evine polis bu akşam uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Evinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Üsküdar'daki evine düzenlediği baskında yapılan aramada 1 gram esrar bulunan Arkun, gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest kaldı

Polis merkezinde hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla işlem yapılan Arkun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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