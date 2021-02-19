Rubato grubunun solisti uyuşturucudan gözaltına alındı

Gündem

PKK'nın kozmik odasına girildi

TSK’nın Gara baskını ile başlayan panik havasının nedeni belli oldu. Operasyonda ABD’nin verdiği yeni nesil silahlar, kullanıcıları ile birlikte imha edildi. PKK ve destekçilerine asıl darbe ise örgütü deşifre edecek kozmik nitelikteki arşiv belgelerinin ele geçirilmesi oldu.