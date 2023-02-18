Ruh sağlığı mı beden sağlığı mı: Areda Survey sordu işte Türk halkının cevabı

“Yaş ilerledikçe beden sağlığının bozulmaya yatkınlığı düşünülünce bu şaşırtıcı bir sonuç. Belki de beden sağlığındaki bozulmaların bir şekilde çözüldüğünü deneyimlemiş ileri yaştakiler, ruhsal sağlığı daha ön plana koyuyor. Yaş ilerledikçe bedensel sağlıkla ilgili çözümlere daha kolay ulaşılabilirken psikolojik sorunlara daha kolay ve pratik çözüm bulunamadığını yaşıyor olabilirler. Nitekim yaşlılar ile yapılan psikolojik danışma literatüründe hayatın son zamanlarında yaşanabilecek sorgulamalar, ölüme hazırlık gibi konuların çalışıldığı görülmektedir. Bu konularda bir profesyonel yardımı alması gerektiği söylenebilir”.