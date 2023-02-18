Ruh sağlığı mı beden sağlığı mı: Areda Survey sordu işte Türk halkının cevabı

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Ruh sağlığı mı beden sağlığı mı?
Araştırmaya göre ruhsal sağlığı bedensel sağlığın önüne koyan yaş gruplarından en yüksek oran yüzde 85,3 ile 55 yaş ve üzerine ait durumda. 55 yaş ve üzerini yüzde 79,2 ile 18-34 yaş, yüzde 76,6 ile 35-54 yaş aralığı takip ediyor. Yaş gruplarına bakıldığında 55 yaş üstünün ruhsal sağlığa en çok önem veren grup olduğu görülüyor. Klinik Psikolog Şenel Karaman ve Liman Psikoloji ekibi bu durumu şu şekilde yorumluyor:
İnancın ruh sağlığı üzerindeki etkisi araştırıldığında katılımcıların yüzde 73’ü olumlu yönde olduğunu belirtiyor. Yüzde 19,2’si etkisinin olmadığını, yüzde 7,7’si ise olumsuz yönde etki oluşturduğunu belirtiyor. Klinik Psikolog Şenel Karaman ve Liman Psikoloji ekibi “Pek çok insanın, inancın ruh sağlığına iyi geldiğine inanıyor. İnanç sistemlerinin insanların zor konulara (ölen birine sonra kavuşmak, kötülerin bu dünyada değilse de diğer dünyada cezasız kalmayacakları vb.) çözüm sunduğu düşünüldüğünde bu çok anlamlı.” şeklinde ifade ediyor.