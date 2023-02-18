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Hayat

Ruh sağlığı mı beden sağlığı mı: Areda Survey sordu işte Türk halkının cevabı

Araştırma Şirketi Areda Survey’in 2000 kişiyle gerçekleştirdiği ruhsal sağlık mı yoksa bedensel sağlık mı araştırmasının sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 79,8’i ruh sağlığının önemli olduğunu belirtiyor.

11:32 . 18/02/2023 Cumartesi
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Ruh sağlığı mı beden sağlığı mı?

Ruh sağlığı mı beden sağlığı mı?

Ruh sağlığı ile beden sağlığı birbirinden ayrılamaz bir bütün, ruhumuz hasta olduğunda bedenimiz de bir süre sonra eski gücünü yitirip ve bize uyarılar vermeye başlıyor. Peki, bu durumu Türk halkı nasıl değerlendiriyor? Araştırmaya göre halkın yüzde 79,8’i ruhsal sağlığı önceliyor. Yüzde 20,2’si ise bedensel sağlık tercihini yapıyor.
Yaşlılar Ruhsal Sağlığı Daha Çok Önemsiyor

Araştırmaya göre ruhsal sağlığı bedensel sağlığın önüne koyan yaş gruplarından en yüksek oran yüzde 85,3 ile 55 yaş ve üzerine ait durumda. 55 yaş ve üzerini yüzde 79,2 ile 18-34 yaş, yüzde 76,6 ile 35-54 yaş aralığı takip ediyor. Yaş gruplarına bakıldığında 55 yaş üstünün ruhsal sağlığa en çok önem veren grup olduğu görülüyor. Klinik Psikolog Şenel Karaman ve Liman Psikoloji ekibi bu durumu şu şekilde yorumluyor:

“Yaş ilerledikçe beden sağlığının bozulmaya yatkınlığı düşünülünce bu şaşırtıcı bir sonuç. Belki de beden sağlığındaki bozulmaların bir şekilde çözüldüğünü deneyimlemiş ileri yaştakiler, ruhsal sağlığı daha ön plana koyuyor. Yaş ilerledikçe bedensel sağlıkla ilgili çözümlere daha kolay ulaşılabilirken psikolojik sorunlara daha kolay ve pratik çözüm bulunamadığını yaşıyor olabilirler. Nitekim yaşlılar ile yapılan psikolojik danışma literatüründe hayatın son zamanlarında yaşanabilecek sorgulamalar, ölüme hazırlık gibi konuların çalışıldığı görülmektedir. Bu konularda bir profesyonel yardımı alması gerektiği söylenebilir”.
İnancın Ruh Sağlığı Üzerinde %73 Olumlu Etkisi Var

İnancın ruh sağlığı üzerindeki etkisi araştırıldığında katılımcıların yüzde 73’ü olumlu yönde olduğunu belirtiyor. Yüzde 19,2’si etkisinin olmadığını, yüzde 7,7’si ise olumsuz yönde etki oluşturduğunu belirtiyor. Klinik Psikolog Şenel Karaman ve Liman Psikoloji ekibi “Pek çok insanın, inancın ruh sağlığına iyi geldiğine inanıyor. İnanç sistemlerinin insanların zor konulara (ölen birine sonra kavuşmak, kötülerin bu dünyada değilse de diğer dünyada cezasız kalmayacakları vb.) çözüm sunduğu düşünüldüğünde bu çok anlamlı.” şeklinde ifade ediyor.



#Areda Survey
#Araştırma
#ruh sağlığı
#beden sağlığı
38 dakika önce
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Ruh sağlığı mı beden sağlığı mı: Areda Survey sordu işte Türk halkının cevabı
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