Rus ürünlerini kullanmamak için IKEA'yı boykot etti​

Letonya'da yaşayan Kristaps rumuzlu bir sosyal medya kullanıcısı IKEA'yı boykot etti. IKEA'dan bir bardak satılan alan Kristaps, Twitter hesabından bardağın fotoğrafını yayınlayarak altına şu ifadeleri yazdı:

"Mağazada ürün seçerken her zaman Rusya'da üretilip üretilmediğine bakıyorum. #ikea Made in Russia bardakları. Yıkamadan iade edeceğim."

Söz konusu paylaşım Twitter'de farklı tepkilere yol açtı. Gints Weber isimli farklı bir kullanıcı, "Isıtma ve elektriği de kapat, zira Rusya'dan gelme olasılığı yüzde 90. Ayrıca yakıt da alınamaz. Her şey RU" yorumunda bulundu. Kristaps, bu yoruma yanıt olarak, ısınmak için yonganın da işe yaradığını, şehir içinde de bisikletle hareket ettiğini yazdı.

Kristaps bir takipçisinin "Neyi değiştirmeye çalışıyorsun?" sorusuna da "Davranış biçimini" yanıtını verdi.