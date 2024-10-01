Saat&Saat’ten eğlenceli reklam filmi serisi: Bu saatten sonra

Yenilikçi çalışmalarıyla öncü marka Saat&Saat, yeni reklam filmi serisinde eğlenceli bir kurguya daha imza atıyor. 30. yılını kutlayan marka; “bu saatten sonra uzun uzun anlatmak olmaz” diyerek, kısa ve mizahi dört reklam filminden seriyi ekranlara taşıyor.









Marka, 30 yıldır Türkiye’nin Saatçisi olarak tecrübesini kısa ve net bir şekilde ortaya koyan seride aynı zamanda ürün çeşitliliğini de tüketiciye sergiliyor.





aRthuR İstanbul’un kreatif sürecini üstlendiği reklam filmlerinde, "Hayatta herkesin belli bir zamandan sonra vakit kaybetmek istemediği şeyler vardır. Bunlar bize bol bol 'Bu saatten sonra...' ile başlayan cümleler kurdurur." içgörüsüyle yola çıkılıyor. Zamanın değerini vurgulayan Saat&Saat, bu keyifli seriyi Toprak Sergen’in seslendirdiği "Ee, 30 yıl olmuş! Bu saatten sonra uzun reklam mı yapacağız?" sloganıyla tamamlıyor.



