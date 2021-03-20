Sabuni Yalova’da vefat etti

Arap dünyasının önde gelen alimlerinden, Safvetü’t Tefasir’in müellifi Muhammed Ali es-Sabuni, Yalova’daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. İslam dünyasında yazdığı eserlerle önemli bir yere sahip olan Suriyeli Sabuni’nin yakınlarının haber vermesi üzerine kent merkezindeki evine giden sağlık ekipleri, ünlü aliminin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ailesi, Sabuni’nin cenazesinin İstanbul’da defnedilmesinin planlandığını kaydetti.
ÖNDE GELEN ALİMLERDENDİ
- Sabuni ile sık sık görüşen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alican Dağdeviren, Sabuni’nin ilmini yaşantısına yansıtan önemli biri olduğunu belirtti. Alimin tefsir alanındaki çalışmalarının önemine vurgu yapan Dağdeviren, şunları kaydetti: “Modern asrın önde gelen tefsir alimlerindendi, ilmiyle amil bir alimdi. Hocanın tefsir alanında birçok çalışması var ancak elden ele dolaşması açısından çok bilinen tefsiri, Safvetü’t-Tefâsir’dir, bu ülkemiz dahil birçok İslam ülkesinde üniversite düzeyinde okutulan bir eserdir. Çevirileri de yapıldı, ülkemizde de bu çevirilerden yararlanıldı. Onun dışında çok kıymetli eserleri var. 1984’ten beri hocamızı tanıyorum. Yalova’ya bir hareket getirmişti, akademik anlamda da değer kattı.”
HUTBEDEN TAZİYE
İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da verilen cuma hutbesinde, Muhammed Ali es-Sabuni için taziye dileklerinde bulunuldu. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, okuduğu cuma hutbesinde, “İslam ümmeti bugün tefsir ulemasından büyük alim Muhammed Ali es-Sabuni’yi kaybetmiştir” dedi.
Bütün ömrünü ilme adadı
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Twitter hesabından Muhammed Ali es-Sabuni’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Şentop paylaşımında, “Büyük alim, Safvetü’t-Tefasir (Tefsirlerin Özü) müellifi, bütün ömrünü dini ilimlere ve İslam’ın doğru anlaşılmasına vakfeden Muhammed Ali es-Sabuni Hoca vefat etti. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” ifadesine yer verdi.
HER DAİM İSTİFADE EDİYORUZ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise taziye mesajında Sabuni ile çekildiği fotoğrafına yer vererek, “Eserlerinden her daim istifade ettiğim, ömrünü ilme ve insan yetiştirmeye adamış Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni rahmet-i Rahman’a kavuştu. Mekanı cennet olsun” ifadesini kullandı.