Sabuni Yalova’da vefat etti

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2023’ün manifestosunu Büyük Kongre’de açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günkü kongrede yapacağı konuşmanın 2023’ün manifestosu olacağını söyledi: Gerek insan haklarıyla ilgili reform paketi, gerekse ekonomi paketini kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım.