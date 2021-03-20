Tarihçi Mehmet Genç’e veda

Tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi tarihçi Dr. Mehmet Genç, son yolculuğuna uğurlandı. Genç için Fatih Camii’nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya burada merhumun kızları Elif Süreyya Genç ve Zeynep Genç Sarı ile yakınlarına taziyelerini iletti. Cenaze namazında Şentop ve Kalın’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Hasan Turan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Mehmet Genç’in 30 yıllık öğrencisi Prof. Dr. Fehmi Yılmaz ve sevenleri saf tuttu.
YERİ DOLDURULAMAYACAK
- TBMM Başkanı Şentop, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Yahya Kemal Beyatlı’nın “Rubai” adlı şiirini okudu. Mehmet Genç’in kişisel olarak cenazede bulunan pek çok kişinin ve bir bütün olarak milletin üzerinde emekleri bulunduğunu dile getiren Şentop, şunları kaydetti: “Hocamız sadece bütün hayatını bir ilim sevdasına, ilim aşkına vermişti. Bütün hayatı ilmi ve hakikati elde etmek için geçti. Son bir buçuk yıldır ağır bir tedavi görüyordu. O esnada da birçok arkadaşımız şahittir, tetkiklerini, araştırmalarını, çalışmalarını, okumasını, yazmasını devam ettirdi. Yeri doldurulamayacak bir alimdir. Bizim zihniyet dünyamızdaki büyük boşluğu, bir hafıza kaybını doldurmak için bir ibadet aşkıyla şevkiyle çalıştı. Allah rahmet eylesin. Hakkımızı helal eder miyiz diye hocamız sordu ama hocamızın bizim üzerimizde hakkı var. İnşallah o da haklarını bize ve milletimize bağışlar. Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, makamı ali olsun.” Fatih Camisi Haziresi’nde toprağa verilen Mehmet Genç’in tabutuna TBMM Başkanı Şentop, İstanbul Valisi Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da omuz verdi.
Üslubu ve kişiliğiyle örnek oldu
Akademik camiadan önemli isimler, son yolculuğuna uğurlanan Mehmet Genç’i anlattı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Başkalarının ulaşamadığı kaynaklara ulaşarak ve bu kaynaklara da farklı bir bakış açısı geliştirerek, çalışmalarını sürdürdü. Örnek de oldu. Yazdığı yazılar hep kaynak gösterilen çalışmalar oldu ama daha da önemlisi kişiliğiyle, üslubuyla etrafına örnek oldu” derken, “Osmanlı tarihinin ayağı yere basıyorsa Mehmet Genç’in fikirleri sayesinde yere basıyor. Batı’daki birçok çalışma artık, Mehmet Genç’in ortaya attığı fikir, teori ve prensipler çerçevesinde incelenmeye başladı. Onun söylediği şeyler önce teoriydi ama şu anda herkes tarafından kabul edildi” diye konuştu. “Mehmet Genç Hocayı, bir akademisyen olarak görmek onunla ilgili tanımlamalarda düşebilecek en büyük hatalardan birisidir” ifadesini kullanan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da Genç’in her zaman ilim, düşünce ve gelenek derdinde olduğunu söyledi.
Ülke çok büyük bir değerini kaybetti
- Mehmet Genç’in kızı Elif Süreyya Genç, tören öncesinde yaptığı açıklamada, “Babam bütün ömrünü ilme, tarih bilimine adadı. Bütün çalışmalarını bu uğurda yaptı. Yeri doldurulamayacak bir alim olduğuna inanıyorum. Allah mekanını cennet eylesin” dedi. Mehmet Genç’in kızı Zeynep Genç Sarı ise “Hepimizin başı sağ olsun. Babam çok büyük bir ilim adamıydı. Baba olarak zaten mükemmel bir babaydı ama aynı zamanda onun asıl özelliği çok büyük bir ilim adamı, Türk İslam medeniyetine, Osmanlı tarihine çok büyük katkıları olmuş çok müthiş bir alim olmasıydı, bir dehaydı. Onun yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Başımız sağ olsun, ülke çok büyük bir değerini kaybetti” değerlendirmesinde bulundu.