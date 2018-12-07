Sadece 514 gram

Musa ve Havva Nur İnce çiftinin ilk çocukları Ebrar, hamileliğin 22. haftasında Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya geldi.
Anne karnında, vücuda temiz kan götüren ana atardamar ile akciğer atardamarı arasındaki "ductus" damarının kapanmadığı belirlenen 514 gram ağırlığındaki bebek, doğumun hemen ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyata alındı. Erken doğan ve anne karnındayken vücuda temiz kan götüren ana atardamar ile akciğer atardamarı arasındaki "ductus" damarının kapanmadığı belirlenen 514 gram ağırlığındaki Ebrar bebek, koltuk altından 1 santimetrelik kesiden yapılan operasyonla hayata tutundu.
Ameliyattan sonra 56 gram aldı
Baba Musa İnce (26) de ameliyatın ardından bebeklerinin kilosunun 570 grama çıktığını ifade etti.
Yapılan müdahalenin ardından umutlu olduklarını vurgulayan İnce, "Prematüre bebek sahibi olan aileler umutlarını asla yitirmemeli. Yaşamaz zannettik ama bugün 32. gününde. Çocuğumuzun durumu iyiye gittikçe bizim de günden güne moralimiz düzeliyor." ifadelerini kullandı.