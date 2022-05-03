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Hayat Sadeddin Sırrı ilahileri Selam olsun say ehline
AKTÜEL

Sadeddin Sırrı ilahileri: Selam olsun sa'y ehline

Sanat Yönetmenliğini Safiye Şeyda Erdaş’ın yaptığı Sadeddîn Sırrı Efendi’nin bestelenmiş şiirlerinden oluşan “Sadeddîn Sırrı İlahileri” Maqam Records etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyicisi ile buluştu.

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​​Sadeddin Sırrı ilahileri: Selam olsun say ehline
“Selam olsun sa'y ehline!"

Balkanların en güzel şehirlerinden biri olan Üsküp’te başlayan bir hikayedir bu. Yahya Kemal’in ruhunda büyük tesirler bırakan Üsküp Rifâî Âsitanesi şeyhi Sadeddin Sırrı Efendi’nin Üsküp-İstanbul-Manisa arasında geçen hikayesidir. Sadeddin Sırrı Efendi, döneminin münevver bir şahsiyetidir.

Edebiyat konusundaki donanımı ile Yahya kemal’in ilk hocası olmuştur. Musikiyi şahsi gayreti ile öğrenmiş ve icra etmiş hatta bir dönem muallimlik dahi yapmıştır. Bu albümde derviş ve muhibleri vasıtası ile sese bürünüp günümüze ulaşabilmiş ve yitip gitmeden kayıt altına alınmış Sadeddîn Sırrı eserleri yer almaktadır.

Safiye Şeyda Erdaş (kanun-vokal), Ersin Ersavaş (ud), Rıfat Çalışkan (vokal), Mesut Ekici (ney) ve Fatih Erdaş (vokal)’ın icrâlarının yer aldığı albüm, gönül birliği ile ortaya konmuş gayretlerin tezahürüdür. Sadeddin Sırrı Efendi’nin tabiri ile diyoruz ki; Selam olsun sa’y ehline!...

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