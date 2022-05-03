Sadeddin Sırrı ilahileri: Selam olsun sa'y ehline

Balkanların en güzel şehirlerinden biri olan Üsküp’te başlayan bir hikayedir bu. Yahya Kemal’in ruhunda büyük tesirler bırakan Üsküp Rifâî Âsitanesi şeyhi Sadeddin Sırrı Efendi’nin Üsküp-İstanbul-Manisa arasında geçen hikayesidir. Sadeddin Sırrı Efendi, döneminin münevver bir şahsiyetidir.

Edebiyat konusundaki donanımı ile Yahya kemal’in ilk hocası olmuştur. Musikiyi şahsi gayreti ile öğrenmiş ve icra etmiş hatta bir dönem muallimlik dahi yapmıştır. Bu albümde derviş ve muhibleri vasıtası ile sese bürünüp günümüze ulaşabilmiş ve yitip gitmeden kayıt altına alınmış Sadeddîn Sırrı eserleri yer almaktadır.

Safiye Şeyda Erdaş (kanun-vokal), Ersin Ersavaş (ud), Rıfat Çalışkan (vokal), Mesut Ekici (ney) ve Fatih Erdaş (vokal)’ın icrâlarının yer aldığı albüm, gönül birliği ile ortaya konmuş gayretlerin tezahürüdür. Sadeddin Sırrı Efendi’nin tabiri ile diyoruz ki; Selam olsun sa’y ehline!...

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