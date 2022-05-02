Dünya tekbiri Itri ile okuyor

Cami ve evlerimiz bu bayramda farz namazları sonrasında getirilen teşrik tekbirleri ile dolacak. ‘Teşrik Tekbiri’ ve ‘Salavat’ın, Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi tarafından bestelendiğini belirten İstanbul Üniversitesi Dinî Musiki Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli, Itri’nin Türk Din Mûsikîsi’ne de uluslararası bir boyut kazandırdığını anlattı. “IItrî Klasik Türk Müziği’nin omurgasıdır” diyen Sezikli şunları söyledi:

Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli

BİRLİK VE BERABERLİĞİ ÇAĞRIŞTIRIYOR

“Itrî’nin segah makamındaki Tekbir ve Salat-ı Ümmiyye’sine baktığımızda; basit, yalın, sade ama çok etkili olduğunu görürüz. Aslında mûsikî sanatının en zoru, bu tür eserleri bestelemektir. Itrî bestelerinde, makâmı iliklerinize kadar hissedersiniz. Müslümanların çoğunluğu tekbir ve salavatlarını Itrî’nin bestelediği şekilde okur” Tekbirin segah makamında bestelenmesinin bir nedeni olduğunu söyleyen Sezikli, “Segah makamı; manevi ve kadim dini müziklerde çok kullanılan bir makamdır. Dinleyenlerde ilahi duygular çağrıştırır. Birlik ve beraberlik duygusu oluşturur.” dedi. Türk klasik müziğinin ustası olarak kabul edilen Itrî, 1633- 1712 yılları arasında yaşadı.

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RAMAZAN Buhurizade Mustafa Itri Efendi