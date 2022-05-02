Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Dünya tekbiri Itri ile okuyor
AKTÜEL

Dünya tekbiri Itri ile okuyor

‘Teşrik Tekbiri’ ve ‘Salavat’ın, Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi tarafından bestelendiğini belirten İstanbul Üniversitesi Dinî Musiki Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli, Itri’nin Türk Din Mûsikîsi’ne de uluslararası bir boyut kazandırdığını anlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya tekbiri Itri ile okuyor
Itri

Cami ve evlerimiz bu bayramda farz namazları sonrasında getirilen teşrik tekbirleri ile dolacak. ‘Teşrik Tekbiri’ ve ‘Salavat’ın, Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi tarafından bestelendiğini belirten İstanbul Üniversitesi Dinî Musiki Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli, Itri’nin Türk Din Mûsikîsi’ne de uluslararası bir boyut kazandırdığını anlattı. “IItrî Klasik Türk Müziği’nin omurgasıdır” diyen Sezikli şunları söyledi:

Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli
Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli

BİRLİK VE BERABERLİĞİ ÇAĞRIŞTIRIYOR

“Itrî’nin segah makamındaki Tekbir ve Salat-ı Ümmiyye’sine baktığımızda; basit, yalın, sade ama çok etkili olduğunu görürüz. Aslında mûsikî sanatının en zoru, bu tür eserleri bestelemektir. Itrî bestelerinde, makâmı iliklerinize kadar hissedersiniz. Müslümanların çoğunluğu tekbir ve salavatlarını Itrî’nin bestelediği şekilde okur” Tekbirin segah makamında bestelenmesinin bir nedeni olduğunu söyleyen Sezikli, “Segah makamı; manevi ve kadim dini müziklerde çok kullanılan bir makamdır. Dinleyenlerde ilahi duygular çağrıştırır. Birlik ve beraberlik duygusu oluşturur.” dedi. Türk klasik müziğinin ustası olarak kabul edilen Itrî, 1633- 1712 yılları arasında yaşadı.

Buhurizade Mustafa Itri Efendi
RAMAZAN
Buhurizade Mustafa Itri Efendi

"Tüm dünyanın tanıdığı Itri'den bihaberiz"
KÜLTÜR SANAT
"Tüm dünyanın tanıdığı Itri'den bihaberiz"
Alevler geceyi aydınlattı

Alevler geceyi aydınlattı

​Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın.
20 yıl öncesini unutun

'20 yıl öncesini unutun'

​Domenec Torrent'ten Sivasspor maçı sonrası sert açıklamalar.
Teravih Treninin son durağı Ayasofya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alım gücündeki kaybı telafi edeceğiz.

Levent'e sağlıklı evler geliyor

Levent'e sağlıklı evler geliyor

​Lüks ve şehirde country yaşamı şimdi Levent'te.

Aslantepe'de kazanan Sivasspor

Aslantepe'de kazanan Sivasspor

​Galatasaray evinde öne geçtiği karşılaşmayı kaybetti.

Trabzonspor sezon içinde birçok önemli virajı atlattı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sıraya girip orucunu açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.