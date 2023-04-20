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Hayat

Şadi Yazıcı Tuzla'da Murat Kurum ile birlikte Togg'la tur attı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın iftar programının ardından Togg ile turladıkları anlar vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

13:47 . 20/04/2023 Perşembe
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Şadi Yazıcı Tuzla'da Murat Kurum ile birlikte Togg'la tur attı.

Şadi Yazıcı Tuzla'da Murat Kurum ile birlikte Togg'la tur attı.

Türkiye'nin yerli otomobil hayali artık yollarda. Banttan inen araç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmesinin ardından kabine üyelerine dağıtıldı. Kabine üyelerinin makam aracı yapılan Togg, seçim çalışmaları kapsamında yapılan ziyaretlerde Türkiye'nin dört bir yanında ilgi odağı oldu.

Gençlik Buluşması düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" isimli Tuzla Gençlik Buluşması'na katıldı. Ev sahipliğini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yaptı. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile İş İnsanları İftar ile Programına katıldı.

Togg ile şehir turu

Kurum ve Yazıcı programların ardından Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg ile turladı.

"Yakışmış başkanım"

Milli otomobili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın kullandığını gören vatandaşlar "yakışmış başkanım" ifadelerini kullandı.



#Şadi Yazıcı
#murat kurum
#tuzla
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