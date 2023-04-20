Şadi Yazıcı Tuzla'da Murat Kurum ile birlikte Togg'la tur attı.

Türkiye'nin yerli otomobil hayali artık yollarda. Banttan inen araç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmesinin ardından kabine üyelerine dağıtıldı. Kabine üyelerinin makam aracı yapılan Togg, seçim çalışmaları kapsamında yapılan ziyaretlerde Türkiye'nin dört bir yanında ilgi odağı oldu.