Şafak Vakti'nin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya: Bu filmde oynamam gerektiğini bunun bir görev olduğunu hissettim

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı mücadelesini anlatan ‘15/07 Şafak Vakti’ filmi 15 Temmuz’da gösterime girdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle çekilen, yönetmenliğini Ahmet Volkan Kocatürk’ün üstlendiği filmde Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Aslıhan Karalar ve Hatice Sibel Aytan rol alıyor.

Başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, bugün TVNET'in canlı yayınına bağlanarak film ve rolü hakkındaki duygularını dile getirdi. ''Bu filmde oynamam gerektiğini, bunun bir görev olduğunu hissettim. 15 Temmuz'daki darbe girişimi belki de ülkemizin başına gelmiş en kötü şey. Bu yüzden belgesel niteliğindeki bu filmin içerisinde olmayı çok istedim'' diyen Petekkaya, filmi çekerken gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

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15 TEMMUZ DESTANI FİLM OLDU@_erkanpetekkaya: Bu filmde oynamam gerektiğini, bunun bir görev olduğunu hissettim. 15 Temmuz'daki darbe girişimi belki de ülkemizin başına gelmiş en kötü şey. Bu yüzden belgesel niteliğindeki bu filmin içerisinde olmayı çok istedim. pic.twitter.com/GgdYA9lrGU — TVNET (@tvnet) July 16, 2021

HAYAT Başrolünü oynarken ağlatan film: ‘15/07 Şafak Vakti’ni çekmek Erkan Petekkaya için hiç kolay olmadı