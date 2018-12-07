Hayat Safiye Soyman isyan etti Bu çocuklar ölümlerini mi beklesin?
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​​ Safiye Soyman isyan etti: Bu çocuklar ölümlerini mi beklesin?

Safiye Soyman isyan etti: Bu çocuklar ölümlerini mi beklesin?

Usta sanatçı Safiye Soyman, sevilen şarkılarını engelli öğrenciler için seslendirdi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda engelli öğrenciler ile buluşan Safiye Soyman, “Bu çocuklar oturup ölümlerini mi beklesinler, ben bir engelli annesi olarak isyan ediyorum. Başkanlarım lütfen, yeni belediye başkanlarımız da geliyor, her semtte böyle bir yer olsun” dedi. Dalında uzman 29 eğitimci ve 75 personelin görev yaptığı Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda bin 600 engelli eğitim görüyor.

DHA
Engelli çocuklar için şarkı söyleyen Safiye Soyman'ın oğlu Harun MS hastası.
Engelli çocuklar için şarkı söyleyen Safiye Soyman'ın oğlu Harun MS hastası.

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği “Sanatçı Gözüyle Engellilik” konulu 18’inci Engelliler Şurası’nda usta sanatçı Safiye Soyman ve ünlü isimlerin fotoğrafçısı olarak bilinen Ali Eşitmez, engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Kendisinin de bir engelli oğlu olduğunu hatırlatan ve asıl engelin düşüncelerde olduğuna dikkat çeken Soyman şöyle konuştu:

  • “Bu çocuklar oturup ölümlerini mi beklesinler, ne demek ya ben bir engelli annesi olarak isyan ediyorum. Onlara bir meşgale verin, kafaları dağılsın, onlar akıl küpü. Bu çocukların hepsi özel insanlar, engelli bile diyemiyorum. Ben bunları 20 yıldır yaşıyorum. Otobüs, dolmuş, taksi geçiyor, durmuyor kardeşim almak istemiyor, görmemezlikten geliyor. Başkanlarım lütfen, yeni belediye başkanlarımız da geliyor, kalıcı olanlara da duyuru her semtte böyle bir yer olsun.”

Dalında uzman 29 eğitimci ve 75 personelin görev yaptığı Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda bin 600 engelli eğitim görüyor. Kursiyerlere ahşap, çiçek yapma, kuaförlük, mantar yetiştirme, müzik, tekstil, resim ve pasta yapımının da aralarında bulunduğu 37 farklı branşta eğitim veriliyor.

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