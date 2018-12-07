​​ Safiye Soyman isyan etti: Bu çocuklar ölümlerini mi beklesin? Safiye Soyman isyan etti: Bu çocuklar ölümlerini mi beklesin? Usta sanatçı Safiye Soyman, sevilen şarkılarını engelli öğrenciler için seslendirdi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda engelli öğrenciler ile buluşan Safiye Soyman, “Bu çocuklar oturup ölümlerini mi beklesinler, ben bir engelli annesi olarak isyan ediyorum. Başkanlarım lütfen, yeni belediye başkanlarımız da geliyor, her semtte böyle bir yer olsun” dedi. Dalında uzman 29 eğitimci ve 75 personelin görev yaptığı Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda bin 600 engelli eğitim görüyor.

07 Aralık 2018, 13:45 Son Güncelleme: 07 Aralık 2018, 13:50 DHA