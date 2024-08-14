Sağlık Bakanlığı: Göçük altında kalan 15 işçiden 13'ü taburcu edildi 2 işçimizin tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanlığı, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte yaralanan 15 işçiden 13'ünün taburcu edildiğini 2 işçinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte 15 işçi yaralanmıştır.13 işçimiz kontrollerin ardından taburcu edilmiş olup 2 işçimizin tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.
Ne olmuştu?
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabriğin tavanında meydana gelen göçükte 15 işçi yaralanmıştı.