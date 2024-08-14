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Sağlık Bakanlığı: Göçük altında kalan 15 işçiden 13'ü taburcu edildi 2 işçimizin tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanlığı, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte yaralanan 15 işçiden 13'ünün taburcu edildiğini 2 işçinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

13:21 - 14/08/2024 Çarşamba
DHA
Sağlık Bakanlığı'ndan yaralı işçilerin durumuyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan yaralı işçilerin durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte yaralanan 15 işçiden 13'ünün taburcu edildiğini 2 işçinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte 15 işçi yaralanmıştır.13 işçimiz kontrollerin ardından taburcu edilmiş olup 2 işçimizin tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.

Ne olmuştu?

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabriğin tavanında meydana gelen göçükte 15 işçi yaralanmıştı.

#Sağlık Bakanlığı
#Sakarya
#şehir hastanesi
#göçük
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