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Sağlık Bakanlığı M-Çiçeği (MPOX) Rehberi yayımlandı: İşte virüsün bulaşma yolları ve belirtileri

Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği virüsünün yayılmasını "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" olarak tanımasının ardından, Sağlık Bakanlığı da ''2024 yılı M Çiçeği (mpox) Rehberi''ni yayımladı. İşte, Bakanlığın yayımladığı bilgilere göre, M Çiçeği (mpox) hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

16:20 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:22 - 17/08/2024 Cumartesi
DHA
Maymun çiçeği
Maymun çiçeği

Sağlık Bakanlığı tarafından Afrika kıtasından çıkan ve hızla dünyanın birçok yerine yayılım gösteren ‘Maymun Çiçeği' virüsüne ilişkin rehber yayımlandı.

Hastalığın temasla bulaştığı vurgulandığı rehberde, "İnsandan insana bulaşmada uzun süreli yakın ten tene temas önemlidir. Enfekte kişinin sekresyonları ile direkt temas cilt lezyonları ile bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalarla doğrudan temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarından kontamine olmuş nesnelerle yakın temas diğer bulaş yollarıdır. Bu tür temas genel olarak aynı evi paylaşan kişilerde, kapalı ortamlarda çok uzun süre yakın mesafede bulunanlarda ve enfekte kişiyle kişisel koruyucu ekipman kullanmadan temas eden sağlık çalışanlarında risk oluşturur” ifadeleri yer verildi.

Maymun Çiçeği belirtileri

Virüsün PCR testi ile kesin olarak tespit edildiği belirtilirken rehberde, hastalığın belirtileri de yer aldı. Maymun çiçeği belirtileri ise, "M-Çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan süre, genellikle 6-14 gün olmakla birlikte 1-21 gün arasında değişebilir. Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal-temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine sahip olabilir" bilgileri yer aldı.


#Sağlık Bakanlığı
#M-Çiçeği
#MPOX
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