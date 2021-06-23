Hayat Sağlık Bakanlığından Şener Şen sürprizi Aşı için hazırlanan kamu spotunda yer aldı
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Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi: Aşı için hazırlanan kamu spotunda yer aldı

Sağlık Bakanlığı'nın aşı için hazırladığı kamu spotunda usta oyuncu Şener Şen ve oyuncu Ezgi Mola yer aldı. Şen videoda, "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığından Şener Şen sürprizi: Aşı için hazırlanan kamu spotunda yer aldı
Şener Şen

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı. Paylaşımında, sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşulabilmesi için normal hayata geri dönülebilmesi için aşı çağrısında bulunan usta oyuncu Şener Şen'in görüntüsüne yer veren Bakan Koca, salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolunun aşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Bakan Koca mesajında "Şener Şen: 'Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.' Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Şener Şen' paylaşımı: Yeniden buluşmamız için…
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Şener Şen' paylaşımı: Yeniden buluşmamız için…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ünlü oyuncu Şener Şen'in rol aldığı koronavirüs aşı kampanyası videosunu paylaştı. Şen videoda, 'Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın' ifadelerini kullandı.

EZGİ MOLA DA KAMU SPOTUNDA ROL ALDI

Aynı kampanyaya oyuncu Ezgi Mola da katılarak "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim." diye seslendi.


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