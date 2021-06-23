Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi: Aşı için hazırlanan kamu spotunda yer aldı

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı. Paylaşımında, sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşulabilmesi için normal hayata geri dönülebilmesi için aşı çağrısında bulunan usta oyuncu Şener Şen'in görüntüsüne yer veren Bakan Koca, salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolunun aşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Bakan Koca mesajında "Şener Şen: 'Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.' Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım." dedi.

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Şener Şen: “Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/RDl4wjDEzh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

EZGİ MOLA DA KAMU SPOTUNDA ROL ALDI

Aynı kampanyaya oyuncu Ezgi Mola da katılarak "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim." diye seslendi.