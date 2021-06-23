Bakan Koca paylaştı: Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına ünlülerden destek

Aşılamaya hız verilmesi ve yaygınlaşması için ünlü isimler Sağlık Bakanlığı için kamera karşısına geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında oyuncular Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer ve dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz’ün aşıyla ilgili çekilen video mesajlarını Twitter hesabından yayımladı.

"Tiyatrolarda yeniden buluşmamız için..."

Şener Şen, “Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" ifadesini kullandı.





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"Hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim"

Ezgi Mola, “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" dedi.

Ezgi Mola: “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/LPkqWCIBbh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

"Bugün alkışlar bize değil aşı olanlara"

Haluk Bilginer, “Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" şeklinde konuştu.

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Haluk Bilginer: “Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/cTY9loLylO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2021

"Pandeminin sonunu getirmek için..."

Dr. Mehmet Öz ise “Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" ifadelerini kullandı.

Dr. Mehmet Öz: “Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/KucvTEJOTX REKLAM June 23, 2021

"Şakası yok ama çaresi var"

Cem Yılmaz, “Bu söylediklerim komik gelmeyebilir ama yüzünüzü güldürecek. Koronavirüsün şakası yok ama çaresi var. Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" dedi.

Cem Yılmaz: “Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/z8gF2NnrlG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2021

Kamu spotlarının televizyon kanallarında da gösterileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün itibariyle 44 milyon doz aşı yapılırken, ilk doz yapılan kişi sayısı 29,4, ikinci doz yapılan kişi sayısı ise 14,6 milyon.

Aşılamada yaş sınırı 25’e kadar çekildi.

OYNAT 00:57 Bakan Koca paylaştı: Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına ünlülerden destek Türkiye'de aşılama kampanyası devam ederken ünlü isimler vatandaşları aşı yaptırmaya çağırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer ve Dr. Mehmet Öz'ün yer aldığı yeni koronavirüs aşısı kamu spotu videolarını paylaştı. Aşılanmanın önemine vurgu yapan ünlü isimler 'Kolları sıvıyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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