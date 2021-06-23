Hayat Bakan Koca paylaştı Sağlık Bakanlığının aşı kampanyasına ünlülerden destek
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Bakan Koca paylaştı: Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına ünlülerden destek

Türkiye’de aşılama kampanyası devam ederken ünlü isimler vatandaşları aşı yaptırmaya çağırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer ve Dr. Mehmet Öz'ün yer aldığı yeni koronavirüs aşısı kamu spotu videolarını paylaştı. Aşılanmanın önemine vurgu yapan ünlü isimler "Kolları sıvıyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığının aşı kampanyasına ünlülerden destek: Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer ve Mehmet Özden çağrı
Mehmet Öz - Ezgi Mola - Şener Şen - Haluk Bilginer

Aşılamaya hız verilmesi ve yaygınlaşması için ünlü isimler Sağlık Bakanlığı için kamera karşısına geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında oyuncular Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer ve dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz’ün aşıyla ilgili çekilen video mesajlarını Twitter hesabından yayımladı.

"Tiyatrolarda yeniden buluşmamız için..."

Şener Şen, “Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Şener Şen' paylaşımı: Yeniden buluşmamız için…
OYNAT 00:32
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Şener Şen' paylaşımı: Yeniden buluşmamız için…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ünlü oyuncu Şener Şen'in rol aldığı koronavirüs aşı kampanyası videosunu paylaştı. Şen videoda, 'Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın' ifadelerini kullandı.


"Hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim"

Ezgi Mola, “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" dedi.

"Bugün alkışlar bize değil aşı olanlara"

Haluk Bilginer, “Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" şeklinde konuştu.

"Pandeminin sonunu getirmek için..."

Dr. Mehmet Öz ise “Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" ifadelerini kullandı.

  • Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün itibariyle 44 milyon doz aşı yapılırken, ilk doz yapılan kişi sayısı 29,4, ikinci doz yapılan kişi sayısı ise 14,6 milyon.
  • Aşılamada yaş sınırı 25’e kadar çekildi.

Bakan Koca paylaştı: Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına ünlülerden destek
OYNAT 00:57
Bakan Koca paylaştı: Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına ünlülerden destek
Türkiye'de aşılama kampanyası devam ederken ünlü isimler vatandaşları aşı yaptırmaya çağırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer ve Dr. Mehmet Öz'ün yer aldığı yeni koronavirüs aşısı kamu spotu videolarını paylaştı. Aşılanmanın önemine vurgu yapan ünlü isimler 'Kolları sıvıyoruz' dedi.


Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi: Aşı için hazırlanan kamu spotunda yer aldı
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