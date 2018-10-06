Sağlık masrafları için Nobel ödülünü satan fizikçi hayatını kaybetti

Lederman'ın 37 yıllık eşi Ellen Carr Lederman, yaptığı açıklamada, bilim adamının Idaho eyaletine bağlı Rexburg'daki bir bakım evinde iki gün önce yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Leon Lederman, 1988'de 'müon nötrino' adı verilen atom altı parçacığın keşfinde oynadığı rolden dolayı Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

Nobel ödülünü açık arttırmayla satmıştı

Sputnik'in haberine göre, ödülünü diğer iki bilim adamıyla paylaşan Lederman, ödülden payına düşen parayla küçük bir kulübe satın aldı. Lederman, Nobel ödülünü 2015 yılında sağlık masraflarını karşılamak için açık artırmaya çıkardı. Ödül, 765 bin dolara alıcı buldu.

Leon Lederman kimdir?

15 Temmuz 1922 doğumlu Leon Max Lederman isimli Amerikalı fizikçi. Martin Lewis Perl ile birlikte kuarklar ve leptonlar üzerine yaptıkları araştırmalarla 1982 yılında fizik dalında Wolf Ödülü'ne (Wolf Prize), Melvin Schwartz ve Jack Steinberger ile birlikte nötrinolar üzerine yaptıkları araştırmalarla da 1988 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Batavia, Illinois'deki Fermilab'ın fahri müdürüdür. 1986 yılında Aurora, Illinois'de Illinois Mathematics and Science Academy'i kurdu ve 1998'e kadar burada çalıştı.

2012 yılında doğanın parçacıklarının ve temel kuvvetlerinin anlaşılmasına yaptığı olağanüstü katkılar dolayısıyla Vannevar Bush Ödülü'ne layık görüldü.

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