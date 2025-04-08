Sağlık okuryazarlığında eğitim seferberliği

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim seferberliği başlatacak.
Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Türkiye genelinde sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla eğitim ve sağlık sektörünün içinde yer alacağı kapsamlı bir seferberlik başlatıyor. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, toplumun sağlık okuryazarlık düzeyini artırmayı ve vatandaşların sağlıklarını kontrol altına alabilecek bilgiye ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
YENİ BİR SÜREÇ
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü olarak en önemli sorumluluk alanlarından biri olan sağlık okuryazarlığı konusunda, yeni bir süreci başlatma ve etkili bir hamle ortaya koyma gayreti içinde olduklarının altını çizen Atak, toplumun bu alandaki mevcut durumunun doğru şekilde tespit edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
HEDEF KİTLE ÇOCUKLAR
Sağlık okuryazarlığı konusunda topyekun mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Atak, "Burada özellikle okul çağı çocukları bizim için en önemli hedef kitle. Çocuklardaki o bilgi haznesini zenginleştirmek ve onlara katkı sunmak gerçekten önem arz ediyor" ifadelerini kullandı. Atak, sağlık okuryazarlığı yeni eylem planının diğer ayağının da hastaneler olduğunu aktararak, "Sağlık kurumlarına başvuran vatandaşların da kendi başvurduğu alanla ilgili de sağlık çalışanlarımızın da bu noktada iyi bir rehberlik yapmasının önünü açmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.