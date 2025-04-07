Sağlık Bakanlığından "sağlık okuryazarlığı" için yeni eylem planı

Atak, çok boyutlu ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek

, "Bunun hastane tarafı da var. Toplumla ilgili risk gruplarına yönelik kronik hastalığı olanlar, yaşlı grup özellikle de çocuklara yönelik farklı boyutları olan bir eylem planı hazırlığımız var. Tabii ki iletişim süreçleri de burada çok büyük önem arz ediyor. Bu bütüncül yaklaşımla beraber toplumda sağlık okuryazarlığı noktasında yeni bir farkındalık oluşturmaya gayret edeceğiz"