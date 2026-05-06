Sakuralar için Japonya'ya gitmenize gerek yok: Konya'da sakura mevsimi başladı

Japon kültüründe baharın ve yenilenmenin müjdecisi olan sakura ağaçlarının çiçeklenmesiyle Konya, pembe ve beyaz tonların hâkim olduğu görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Japon Parkı, Ladikli Ahmet Hüdai Parkı ve Sakura Parkı, sakura ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte ziyaretçilerini rengarenk bir ortamda karşılamaya başladı.

“TÜM DOĞASEVERLERİ KONYA’YA DAVET EDİYORUM”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sakuraların bahara ayrı bir güzellik kattığını belirterek, “Sakuraları görmek için Japonya’ya gitmenize gerek yok. Konya Japon Parkı, Ladikli Ahmet Hüdai Parkı ve Sakura Parkı’mızda sakuralar açtı. Savaşların olduğu bir dönemde kısa süreliğine de olsa doğanın sunduğu bu eşsiz manzara insanlara huzur veriyor, moral oluyor. Ben, tüm doğaseverleri bu güzellikleri görmek için Konya’ya davet ediyorum” dedi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE "ÇİÇEK" GİBİ TEŞEKKÜR

Sakuraları görmek için parkları ziyaret eden vatandaşlar da bu güzellik karşısında çok etkilendiklerini ifade ederek, günlük koşuşturmanın içerisinde doğanın sakuralarla süslediği parkların mola verilecek güzel birer dinlenme alanları olduğunu dile getirdi.