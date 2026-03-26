Samsun’da 18 kişinin yaralandığı feci kaza görüntülendi

09:1526/03/2026, Perşembe
G: 25/03/2026, Çarşamba
IHA
Kaza, dün saat 07.40’ta Vezirköprü-Havza kara yolu üzerinde meydana geldi.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde dün meydana gelen ve 18 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, freni patladığı değerlendirilen Deniz K. idaresindeki 19 LH 706 plakalı yem yüklü tır, kontrolden çıkarak önünde seyreden araçlara çarptı. Kazada 10’u öğrenci, 8’i yetişkin olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Korna çalarak çevredekileri uyarmaya çalıştı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, tırın korna çalarak hızla ilerlediği, önündeki araçlara çarptığı ve kazanın bir anda zincirleme şekilde büyüdüğü anlar yer aldı. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu ve çevredeki vatandaşların panik yaşadığı görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

