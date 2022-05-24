Sancaktepe'de örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi: Öğrenciler için çifte imkan

Milli Eğitim Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü; Sancaktepe Musa Efendi Anadolu İmam-Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli tarafından organize edilen, öğrencilerin hafızlıkla birlikte örgün eğitimlerine de devam edebileceği bir proje başlatıyor.

Öğrencilerin eğitimle birlikte hoşça vakit geçirmeleri için düzenlenen program kontenjan ile sınırlı. Programa katılacak öğrencilerin 12 Haziran 2022 ve 3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak sınava katılmaları gerekiyor.

Detaylar şöyle:

HEM OKUL HEM HÂFIZLIK EĞİTİMİ

“Çift kanatlı eğitim imkânı”

Ortaokulda Dolu Bir Eğitim:

◆ Kur’ân-ı Kerim ve Hafızlık eğitimlerimiz Sancaktepe Müftülüğü ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

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◆ 5. sınıfta okul dersleriyle birlikte yüzüne eğitim, tecvid ve talim ile hazırlık yapılmakta ve ikinci dönem hafızlığa başlanmaktadır...

◆ 6. sınıfta sene kaybı olmaksızın 1 yıl okula ara vererek hafızlıkta hızlı mesafe alma imkânı...

◆ 7. sınıfta; okul dersleriyle birlikte hafızlığını bitirenler sağlam bir şekilde hafızlığını pekiştirir. Bitiremeyenler hafızlığını bitirmeye gayret eder...

◆ 8. sınıfta; okul dersleriyle birlikte hafızlık tekrarı yapılır ve LGS çalışmalarına yer verilir.

Ayrıca;

◆ Yarışmalar.

◆ Değerler eğitimi.

◆ Temel dinî bilgiler.

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◆ Yetiştirici seminerler.

◆ Hafızlık icazet merasimleri.

◆ Tarihî ve kültürel ziyaretler.

◆ Sosyal ve sportif faaliyetler.

◆ İmkân dahilinde umre ziyaretleri.

◆ Okulumuzun zengin okuma kültürü.

◆ Ehil hocalardan tashihi huruf ve dinî musiki eğitimi imkânı.

◆ Hafızlığını ikmal edenlere donanımlı Arapça eğitimi imkânı.

Okulumuz öğrencilerinin dahil olduğu 215 hafızın icazet merasimi büyük bir coşku ile 15 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleşti.

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi olan Sancaktepe Musa Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu "5. Sınıf Kabul Sınavı" başvurusu için tıklayınız.

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https://sancaktepemusaefendiai...