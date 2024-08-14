“Saraybosna’nın Kalbi” Meg Ryan’a verilecek

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da cuma günü başlayacak 30. Saraybosna Film Festivali’nde verilecek “Saraybosna’nın Kalbi” Onur Ödülünün sahibi belli oldu. Amerikalı oyuncusu Meg Ryan ödülü alacak. SFF Müdürü Jovan Marjanovic, yaptığı açıklamada, Ryan’ın sadece oyunculuk performansıyla değil aynı zamanda yönetmen ve senarist olarak da yeteneğini gösterdiğini ifade etti.