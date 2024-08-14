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Hayat

“Saraybosna’nın Kalbi” Meg Ryan’a verilecek

04:00 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:21 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Meg Ryan.
Meg Ryan.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da cuma günü başlayacak 30. Saraybosna Film Festivali’nde verilecek “Saraybosna’nın Kalbi” Onur Ödülünün sahibi belli oldu. Amerikalı oyuncusu Meg Ryan ödülü alacak. SFF Müdürü Jovan Marjanovic, yaptığı açıklamada, Ryan’ın sadece oyunculuk performansıyla değil aynı zamanda yönetmen ve senarist olarak da yeteneğini gösterdiğini ifade etti.

Marjanovic, Ryan’ın festival kapsamında hayranlarıyla bir araya geleceğini söyledi. Ryan’ın başrolünde oynadığı 1998 yılı yapımı olan ve 1999 yılındaki SFF’de de gösterilen “You’ve Got Mail (Mesajınız Var)” filmi, 25 yıl sonra aynı yerde izleyiciyle buluşacak.



#Aktüel
#Hayat
#Saraybosna
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