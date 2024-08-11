Sardes Antik Kenti'ndeki surun ihtişamı kazıyla ortaya çıkarılıyor

Cahill, antik şehirde yaklaşık 110 hektar alanı çevrelediği tahmin edilen surun yaklaşık 10 metrelik kısmını ve etrafındaki Roma evlerini ortaya çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:





"Bu sur çok önemli çünkü anıtsal ölçüde. Akdeniz ve Anadolu medeniyetlerinde böylesi hiç yok. Genişliği 20 metre, yüksekliği bazı yerlerde 14 metreye kadar ulaşıyor. Diğer antik şehirlerin surlarının genişliği 3-5 metre. Bu ise çok büyük ve geniş hatta anıtsal ölçülerde bir yapı. Milattan önce 6. ve 7. yüzyılda sadece Mezopotamya'da Asur ve Babil medeniyetlerinde bu kadar anıtsal duvarlar var. Bizce Lidyalılar, hem batıya bakmışlar Yunanlar gibi seramik evler yapmışlar hem de doğuya bakmışlar en büyük imparatorluklardan bir tanesi olmak istemişler, anıtsal sur duvarı yapmışlar, saray ve teraslar yapmışlar."