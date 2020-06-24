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Hayat Şarkıcı Alişan, eşi ve çocuğunun da olduğu araçla takla attı
AKTÜEL

Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

Şarkıcı Alişan, eşi ve çocuğunun da olduğu araçla takla attı

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. Alişan, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" dedi.

Haber Merkezi AA
Şarkıcı, eşi Buse Varol, çocuğu ve bakıcının da bulunduğu araç takla attı.
Şarkıcı, eşi Buse Varol, çocuğu ve bakıcının da bulunduğu araç takla attı.

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı.

İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.

Alişan: Destek verdim suçlu oldum
HAYAT
Alişan: Destek verdim suçlu oldum

Şarkıcı, eşi Buse Varol, çocuğu ve bakıcının da bulunduğu araç takla attı.
  • Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı, eşi Buse Varol, çocuğu ve bakıcının da bulunduğu araç takla attı.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık."
Şarkıcı, eşi Buse Varol, çocuğu ve bakıcının da bulunduğu araç takla attı.


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