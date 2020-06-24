Şarkıcı Alişan, eşi ve çocuğunun da olduğu araçla takla attı

YouTube'daki çocuk istismarı devam ediyor: Yüzlerce video hala erişime açık

Geçtiğimiz haftalarda YouTube'daki çocuk istismarı içeren videoların bizzat çocuklar tarafından izlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu içeriklere sahip hesaplara erişim engeli getirmişti. Fakat çocuk gelişimine aykırı olan yeni bir gelişme yaşandı. Aynı özelliklere sahip yüzlerce videonun hâlâ erişime açık olduğu ortaya çıktı. Erişim engeli getirilmesine rağmen nasıl oluyor da bu videolar hala izlenebiliyor? Devlet denetiminden nasıl kurtuluyorlar? Aileler çocuklarını bu tehlikelerden nasıl korumalı? Gelin birlikte inceleyelim.

