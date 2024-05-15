Şasa'nın kitaplığı ünlü koleksiyonları arasında

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin senaristlerinden Ayşe Şasa’nın 5 bin eserden oluşan kişisel kitaplığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne bağışlandı. ‘Ayşe Şasa Özel Koleksiyonu’ olarak Millet Kütüphanesi’nde kitapseverlerle buluşacak kütüphane, “Ah Güzel İstanbul”, “Gramofon Avrat”, “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi unutulmaz filmlerin senaryolarını kaleme alan yazarın etkileşimde bulunduğu kültür ve sanat dünyasından izler taşıyor.

AYŞE HANIM 'BULANLARDANDI'

Ketebe Yayınları tarafından yeniden yayımlanan kitaplarıyla birlikte Şasa’nın sahip olduğu kütüphanesinin de ilgilileriyle buluşmasına vesile olan koleksiyonun varisi Adem Taşkıran, “Ayşe Hanım ömrünü okumak, tefekkür etmek ve keşfettiği güzellikleri paylaşmakla geçirmiş bir kişidir. Bunun en yakın şahitlerinden birisiyim. Hakikati ararken zorlu yollardan geçse de vahdet denizinin sahiline ulaştı. ‘Her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır’ diye bir söz vardır. Ayşe Hanım da ‘bulanlardan’ oldu. Ayşe Hanım da hayatta olsaydı eserlerini Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne bağışlardı” ifadelerini kullandı.

KÜTÜPHANESİ ONUN ESERİ

Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ise “Ayşe Şasa da kendi hayatını bir esere çevirebilen insandı. Bu sebeple onun geride bıraktığı eserlerin haricinde şahsi kütüphanesi de onun bir eseridir” dedi. Basın toplantısının açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü Birgül Ünal da şunları söyledi: “Türk sinema ve kültür dünyasını önemli isimlerinden Ayşe Şasa’nın kişisel kitaplığını kütüphanemize bağışlanmasından memnuniyet duyuyoruz."

Ketebe okuyucuyla buluşturdu

Ayşe Şasa’nın hayat hikayesini senaryo yazarlığı kariyerinden ayrı düşünmek güç. Köklü bir aileden gelen Şasa, gençlik yıllarında geçirdiği şizofreni rahatsızlığı, sanat dünyamızın önemli isimleriyle kurduğu dostluklar ve kaleme aldığı senaryo ve kitaplarla sinema ve kültür tarihimizin önemli isimlerinden biri. Atıf Yılmaz ve Kemal Tahir ile kurduğu dostluklar ve tasavvuf düşüncesine yönelişi Şasa’nın hayat hikâyesinin dönüm noktalarını oluşturuyor. Bu açıdan Şasa’nın hayat hikâyesi bir anlam arayışı serüveni olarak değerlendirilebilir. Ayşe Şasa, senaryo üretmekle kalmamış aynı zamanda Rüya Sineması fikrinin düşünürlerinden de olmuştur. Öte yandan yazarın tüm eserleri Ketebe Yayınları tarafından yeniden okurlarla buluşturuldu. “Şebek Romanı”, “Delilik Ülkesinden Notlar”, “Yeşilçam Günlüğü” ve “Bir Ruh Macerası” kitaplarının yayımlanmasıyla aslında bir Ayşe Şasa kitaplığı daha kurulmuş oldu.

Kıymetli isimlerin koleksiyonları burada

Kurulum çalışmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde 2015 yılında başlayan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi koleksiyonu; yurt içinden ve yurt dışından önemli isimlerin özel koleksiyonlarının da eklenmesi ile zenginleştiriliyor. Kütüphanenin özel koleksiyonunda Cemil Meriç, Abdülbaki Gölpınarlı, İlber Ortaylı gibi kıymetli isimlerin şahsi kitaplıkları bulunuyor.







