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Hayat

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne Ayşe Şasa Özel Koleksiyonu kuruldu

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinin senaristlerinden Ayşe Şasa’nın vefatının 10’uncu senesinde kişisel kitaplığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne bağışlandı. Ayşe Şasa Özel Koleksiyonu adlı kütüphane, yazarın etkileşimde bulunduğu kültür ve sanat dünyasından izler taşıyor. 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla koleksiyon ilgilileriyle buluştu.

15:09 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 15:10 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne Ayşe Şasa Özel Koleksiyonu Kuruldu
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne Ayşe Şasa Özel Koleksiyonu Kuruldu
“Ah Güzel İstanbul”, “Yedi Kocalı Hürmüz”, “Gramofon Avrat”
gibi unutulmaz filmlerin senaryolarını kaleme alan Ayşe Şasa’nın kişisel kitaplığı
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde Ayşe Şasa Özel Kitaplığı’na
taşındı.

Kurulum çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2015 yılında başlayan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi koleksiyonu; yurt içinden ve yurt dışından önemli isimlerin özel koleksiyonlarının da eklenmesi ile zenginleştiriliyor. Kütüphanenin özel koleksiyonunda Cemil Meriç, Abdülbaki Gölpınarlı, İlber Ortaylı gibi kıymetli isimlerin şahsi kitaplıkları bulunuyor.

Ayşe Şasa’nın kitaplığını da bu özel koleksiyona ekleyen kütüphanenin Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü Birgül Ünal, basın toplantısında,
“Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 20 Şubat 2022 yılında hizmete açılmıştır. Kütüphanenin mimari yapısı, koleksiyonu, kültür ve sanat alanları, çağın getirdiği teknolojik imkanları ile ülkemizin dünyaya açılan penceresi olmuştur. Her dilden, ülkeden ve konudan 4,5 milyon basılı yayını ve milyonlarca elektronik kaynağı ile 7’den 70’e hizmet veren bir kütüphanedir. Türk sinema ve kültür dünyasını önemli isimlerinden Ayşe Şasa’nın kişisel kitaplığını kütüphanemize bağışlanmasından memnuniyet duyuyoruz”
ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sanat dünyasıyla iç içe bir ömür

Ayşe Şasa’nın hayat hikâyesini senaryo yazarlığı kariyerinden ayrı düşünmek güç. Köklü bir aileden gelen Şasa, gençlik yıllarında geçirdiği şizofreni rahatsızlığı, sanat dünyamızın önemli isimleriyle kurduğu dostluklar ve kaleme aldığı senaryo ve kitaplarla sinema ve kültür tarihimizin önemli isimlerinden biri. Atıf Yılmaz ve Kemal Tahir ile kurduğu dostluklar ve tasavvuf düşüncesine yönelişi Şasa’nın hayat hikâyesinin dönüm noktalarını oluşturuyor. Bu açıdan Şasa’nın hayat hikâyesi bir anlam arayışı serüveni olarak değerlendirilebilir.

Ayşe Şasa’nın vârisi Adem Taşkıran

Ayşe Şasa’nın vârisi Adem Taşkıran basın toplantısında şu sözlerle yazarı andı, “Ömrünü okumak, tefekkür etmek ve keşfettiği güzellikleri paylaşmakla geçirmiş bir kişidir Ayşe Şasa. Bunun en yakın şahitlerinden birisiyim. Hakikati ararken zorlu yollardan geçse de Vahdet denizinin sahiline ulaştı. ‘Her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır’ diye bir söz vardır. Ayşe Hanım da ‘bulanlardan’ oldu.”

Bir Ayşe Şasa kitaplığı daha kuruluyor

Ayşe Şasa, gelenek ve tasavvuf pencerelerinden Türk sinemasına önemli bakış açıları getirmesinin yanı sıra sadece senaryo üretmekle kalmamış aynı zamanda Rüya Sineması fikrinin düşünürlerinden de olmuştur. Yazarın tüm eserleri Ketebe Yayınları tarafından yeniden okurlarla buluşturuldu.

Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan
Yayınevi tarafından “Şebek Romanı”, “Delilik Ülkesinden Notlar”, “Yeşilçam Günlüğü” ve “Bir Ruh Macerası” kitaplarının yayımlanmasıyla aslında bir Ayşe Şasa kitaplığı daha kurulmuş oluyor. Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan basın toplantısında,
“Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinin senaristlerinden, Ayşe Şasa... Aralık 2022 itibarıyla yayınevimiz bünyesinde kurguladığımız ‘Ayşe Şasa Kitaplığı’nın ilk kitaplarını okurlarıyla buluşturmaya başlamıştık. Şimdi ise kendisinin, onuncu sene-i devriyesinde Ketebe Yayınları aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne bağışlanan kişisel kitaplığı ilgilileriyle buluşuyor. Ayşe Şasa Özel Koleksiyonu, Şasa’nın etkileşimde bulunduğu kültür ve sanat dünyasından izler taşıyor. Ketebe Yayınları olarak, gelenek ve tasavvuf pencerelerinden Türk sinemasına önemli bakış açıları getirip senaryo üretiminin yanı sıra ‘Rüya Sineması’ fikrinin de sahiplerinden olan Şasa’nın tüm eserlerini okurlarıyla buluşturmaya iftiharla devam edeceğiz”
açıklamasında bulundu.



#Ketebe
#Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
#Ayşe Şasa
#koleksiyon
44 dakika önce
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