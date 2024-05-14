Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne Ayşe Şasa Özel Koleksiyonu kuruldu

Ayşe Şasa vefat etti. Onu ilk kez, Dergâh dergisinde yayımladığı Yeşilçam günlükleriyle tanımıştım. Doksanlı yılların başı. Sonrasında bu yazılar kıymetli bir kitaba dönüştü. (Kasım 1993) Bu cümle, birçok açıdan kendisiyle ilgili ipucu verebilir: "Dilimden düşmeyen üç kelime var: İlham, keşif, fetih." (Yeşilçam Günlüğü, Küre Yayınları, sayfa 88) O kitapta altını çizdiğim yer- lerden biri de Bülent Oran için kullandığı "rakibim ve kurtarıcım" ifadesiydi. Ne kadar güzel. Yıllar sonra, onu, "müthiş