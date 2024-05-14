Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne Ayşe Şasa Özel Koleksiyonu kuruldu

Kurulum çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2015 yılında başlayan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi koleksiyonu; yurt içinden ve yurt dışından önemli isimlerin özel koleksiyonlarının da eklenmesi ile zenginleştiriliyor. Kütüphanenin özel koleksiyonunda Cemil Meriç, Abdülbaki Gölpınarlı, İlber Ortaylı gibi kıymetli isimlerin şahsi kitaplıkları bulunuyor.
Kültür ve Sanat dünyasıyla iç içe bir ömür
Ayşe Şasa’nın hayat hikâyesini senaryo yazarlığı kariyerinden ayrı düşünmek güç. Köklü bir aileden gelen Şasa, gençlik yıllarında geçirdiği şizofreni rahatsızlığı, sanat dünyamızın önemli isimleriyle kurduğu dostluklar ve kaleme aldığı senaryo ve kitaplarla sinema ve kültür tarihimizin önemli isimlerinden biri. Atıf Yılmaz ve Kemal Tahir ile kurduğu dostluklar ve tasavvuf düşüncesine yönelişi Şasa’nın hayat hikâyesinin dönüm noktalarını oluşturuyor. Bu açıdan Şasa’nın hayat hikâyesi bir anlam arayışı serüveni olarak değerlendirilebilir.
Ayşe Şasa’nın vârisi Adem Taşkıran basın toplantısında şu sözlerle yazarı andı, “Ömrünü okumak, tefekkür etmek ve keşfettiği güzellikleri paylaşmakla geçirmiş bir kişidir Ayşe Şasa. Bunun en yakın şahitlerinden birisiyim. Hakikati ararken zorlu yollardan geçse de Vahdet denizinin sahiline ulaştı. ‘Her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır’ diye bir söz vardır. Ayşe Hanım da ‘bulanlardan’ oldu.”
Bir Ayşe Şasa kitaplığı daha kuruluyor
Ayşe Şasa, gelenek ve tasavvuf pencerelerinden Türk sinemasına önemli bakış açıları getirmesinin yanı sıra sadece senaryo üretmekle kalmamış aynı zamanda Rüya Sineması fikrinin düşünürlerinden de olmuştur. Yazarın tüm eserleri Ketebe Yayınları tarafından yeniden okurlarla buluşturuldu.