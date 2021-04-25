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Hayat Şehit Aybüke Yalçının ismini bedavadan nam sahibi olunmaz diyerek mezun olduğu okuldan sildirmek istiyorlar Başvuruyu Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit Kurucusu Hasan İleri yaptı
AKTÜEL

​Şehit Aybüke Yalçın'ın ismini 'bedavadan nam sahibi olunmaz' diyerek mezun olduğu okuldan sildirmek istiyorlar: Başvuruyu Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit Kurucusu Hasan İleri yaptı

Şehit Aybüke Yalçın'ın ismini 'bedavadan nam sahibi olunmaz' diyerek mezun olduğu okuldan sildirmek istiyorlar: Başvuruyu Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit Kurucusu Hasan İleri yaptı

Batman'da 4 yıl önce PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen Şehit Aybüke Yalçın'ın ismi mezun olduğu Edremit Körfez Anadolu Lisesi'ne verilmişti. Lisenin eski mezunlarının bir araya geldiği Edremit Lisesi Mezunlar Derneği, Şehit Yalçın'ın isminin silinmesi için girişimde bulundu. Başvuru dernek başkanı aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit kurucusu Hasan İleri tarafından yapıldı. Eski mezunlardan Sinan Tortum konu ile ilgili konuşarak derneğin avukatı Ali Murteza Helvacıoğlu'nun davayı şu sözlerle savunduğunu iddia etti: “Bu okul kendi topladığı para ile imece usulü yapılan bir okuldur. Devletin değil. Halkın önde gelen isimlerinin ön ayak olması ile yapılmıştır. Bedavadan nam sahibi olunmaz”

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şehit Aybüke Yalçının ismini bedavadan nam sahibi olunmaz diyerek mezun olduğu okuldan sildirmek istiyorlar: Başvuruyu Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit Kurucusu Hasan İleri yaptı
Şehit Aybüke Yalçın

Batman’ın Kozluk ilçesinde öğretmenlik yaptığı 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın’ın adı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimi ile Edremit’te bulunan şehidin mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi ile değiştirilmişti. Okulun eski mezunları bir araya gelerek şehit Yalçın'ın isminin okuldan silinmesi için harekete geçti.

  • 'Edremit Lisemizi Geri İstiyoruz' başlığıyla bir yazı yayınlayan Edremit Lisesi Mezunlar Derneği, kararın iptali için bir dava açtıklarını ifade etti. Dava dilekçesi, dernek başkanı aynı zamanda da Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit Kurucusu olan Hasan İleri tarafından sunuldu.

ŞEHİT AYBÜKE İÇİN ÇİRKİN SÖZLER: BEDAVADAN NAM SAHİBİ OLUNMAZ

Mezunlardan olduğu iddia edilen Sinan Tortum’un paylaşımına göre Edremit Lisesi Mezunları Derneği’nin avukatı Ali Murteza Helvacıoğlu, “Bu okul kendi topladığı para ile imece usulü yapılan bir okuldur. Devletin değil. Halkın önde gelen isimlerinin ön ayak olması ile yapılmıştır. Bedavadan nam sahibi olunmaz.” açıklamasını yaptı.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın için “Bedavadan nam sahibi olunmaz” diyerek açılan isim değişikliği davasının iptaline çok sayıda tepki geldi.

ESKİ MEZUN SİNAN TORTUM'UN O PAYLAŞIMI
ESKİ MEZUN SİNAN TORTUM'UN O PAYLAŞIMI

Şehit Aybüke öğretmenin babasından duygulandıran sözler: Bugün yine aynı yere tayini çıksa yine gideriz
GÜNDEM
Şehit Aybüke öğretmenin babasından duygulandıran sözler: Bugün yine aynı yere tayini çıksa yine gideriz

Teröristler tarafından katledilen Aybüke öğretmenin adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak
FOTOĞRAF 16
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Batman'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan modern halk kütüphanesinde, Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı yaşatılacak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman'a, yaklaşık 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip, 4 katlı, 750 metrekarelik okuma ve araştırma salonlarının yanı sıra görme ve işitme engelliler ile çocuklar için özel alanların bulunduğu, dış görünümü kitap şeklinde dizayn edilen modern bir halk kütüphanesi kazandırıldı.
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150 bin kitap kapasiteli, aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilecek, çok amaçlı salonlarıyla da farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kütüphanenin birinci katı çocuklara tahsis edildi.
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Bu katta her yaştan çocuk için oyun ve okuma salonları, aktivite alanı, oyuncak kütüphanesi, masal okuma odası ve cep sineması gibi alanlar oluşturuldu.
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Vatandaşlar bu modern halk kütüphanesine şehit Aybüke öğretmenin adının verilmesini talep etti. Talebin Valilikçe iletilmesi üzerine Bakanlığın da onayı ile kütüphane Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, yapının Türkiye'nin en modern kütüphanelerinden biri olduğunu söyledi.
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Kütüphanenin iç ve dış tasarımıyla büyük ilgi gördüğünü belirten Aslanlı, Daha önce 24 saat esaslı çalışıyorduk. Kütüphanemiz pandemiden dolayı mesai saatleri içinde, tedbirleri uygulayarak hizmet vermekte. İnşallah pandemi biterse bu güzide eser 24 saat halkımızın hizmetinde olacak. dedi.
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Aslanlı, kütüphaneye Kozluk'ta şehit edilen Yalçın'ın isminin verildiğini anlatarak, Aybüke öğretmen, eğitim noktasında çocuklarımıza rehberlik ederken şehit olmuştu. Bu ışık saçan yere ışık saçan öğretmenin isminin verilmesi çok isabetli olmuştur. Bu ismi veren Bakanlığımız ve buna vesile olan Valimize teşekkür ediyorum. diye konuştu.
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Üniversite öğrencilerinden Şevval Sevim, yeni açılan kütüphanede ders çalıştığını söyledi. Gayet ferah ve insanın içini açan bir atmosferi var. diyen Sevim, sağlıklı ortamda ders çalışma imkanı bulduklarını belirtti.
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Yusuf Yargun da ders çalışmak için kütüphaneye geldiğini ifade ederek, Kütüphane gerek dış görünüşü gerekse de iç ortamı olarak çok güzel. Kaynaklar bayağı geniş. Çok kitap var. Aradığımız her türlü kaynağı bulabiliyoruz. şeklinde konuştu.
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
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Teröristler tarafından katledilen Aybüke öğretmenin adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak
Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan modern halk kütüphanesinde yaşatılacak. 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip, dış görünümü kitap şeklinde dizayn edilen 150 bin kitap kapasiteli kütüphane, aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilecek, çok amaçlı salonlarıyla da farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, "Bu ışık saçan yere ışık saçan öğretmenin isminin verilmesi çok isabetli olmuştur" dedi.

Video: Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın söylediği türkü yürekleri dağladı


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