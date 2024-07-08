'Şehit Mustafa Cambaz 3'üncü Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini bulacak

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlediğimiz, 'Şehit Mustafa Cambaz 3'üncü Fotoğraf Yarışması'nda ödüller, cumartesi günü yapılacak törenle sahibini bulacak.





Ödül töreni, Demokrasi ve Özgürlükler Adası Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Başvurular Mayıs ayında başlamıştı

Yeni Şafak Gazetesi tarafından Şehit Mustafa Cambaz adına düzenlenen Fotoğraf Yarışması'nın üçüncüsü için başvurular mayıs ayında başlamıştı. Ödüllü fotoğraf yarışmasında, foto muhabirlerinin objektiflerinden yıla damgasını vuran haber fotoğrafları, kültürel ve tarihî fotoğraflar, drone ile çekilmiş fotoğraflar ve cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar yarışacak.

En iyi Demokrasi ve Özgürlükler Adası fotoğrafına ödül verilecek

Geçtiğimiz yıl 'Hikâyeyi Tamamla' temasıyla hayata geçirilen özel ödül konsepti bu yıl Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın fotoğraflarını çeken yarışmacılar arasından seçilerek en iyi Demokrasi ve Özgürlükler Adası fotoğrafına verilecek.





2024 yılında yarışmanın özel ödülü ise 'Yeni Şafak Gazetesi Gazze Özel Ödülü' ismiyle, Gazze'nin sesini duyurmak için hafızaları uyandırmaya çalışan fotoğraflar arasından seçilecek. Yeni Şafak Gazetesi tarafından belirlenecek fotoğraflar, 'Gazze'nin Sesini Duyuran Objektifler' başlığı altında bir araya gelecek. Ödül için herhangi bir kategori açılmayacak.

İki özel ödül takdim edilecek

Yarışmada toplamda 4 temel kategoride verilecek ödüllere ek olarak 2 özel ödül takdim edilecek. Yarışmaya şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde bir kişi her bir kategoriye en fazla 3 adet olmak üzere, toplamda 15 adet fotoğrafla başvuru yaptı.







