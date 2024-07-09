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Hayat

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen gazetemizin Foto Muhabiri Mustafa Cambaz adına 3’üncüsü düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül töreni cumartesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

04:00 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 02:55 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Mustafa Cambaz.
Mustafa Cambaz.

3. Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüller cumartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. 15 Temmuz'da şehit düşen gazetemizin foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

EN İYİ ADA FOTOĞRAFI SEÇİLECEK

Gazetemizin geleneksel hale getirdiği yarışmanın üçüncüsüne başvurular mayıs ayında başladı. Binlerce adayın katıldığı ödüllü fotoğraf yarışmasında, foto muhabirlerin objektiflerinden yıla damgasını vuran haber fotoğrafları, kültürel ve tarihi fotoğraflar, drone ve cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar yarışacak. Geçtiğimiz yıl Ayasofya fotoğraflarının yarıştığı 'Hikayeyi Tamamla' kategorisinde, bu yıl en iyi Demokrasi ve Özgürlükler Adası fotoğrafı seçilecek. Yarışmada toplamda 4 temel kategoride verilecek ödüllere ek olarak 2 özel ödül takdim edilecek. Yarışmaya şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde bir kişi her bir kategoriye en fazla 3 adet olmak üzere, toplamda 15 adet fotoğrafla başvuru yaptı.

Gazze fotoğrafları yarışacak

2024 yılında yarışmanın özel ödülü Yeni Şafak Gazetesi Gazze Özel Ödülü ismiyle, Gazze’nin sesini duyurmak için hafızaları uyandırmaya çalışan fotoğraflar arasından seçilecek. Fotoğraflar, Gazze’nin Sesini Duyuran Objektifler başlığı altında bir araya gelecek. Yarışmada toplam 800 bin TL ödül dağıtılacak.



#Fotoğraf Yarışması
#Mustafa Cambaz
#Aktüel
34 dakika önce
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