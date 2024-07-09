Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

Gazetemizin geleneksel hale getirdiği yarışmanın üçüncüsüne başvurular mayıs ayında başladı. Binlerce adayın katıldığı ödüllü fotoğraf yarışmasında, foto muhabirlerin objektiflerinden yıla damgasını vuran haber fotoğrafları, kültürel ve tarihi fotoğraflar, drone ve cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar yarışacak. Geçtiğimiz yıl Ayasofya fotoğraflarının yarıştığı 'Hikayeyi Tamamla' kategorisinde, bu yıl en iyi Demokrasi ve Özgürlükler Adası fotoğrafı seçilecek. Yarışmada toplamda 4 temel kategoride verilecek ödüllere ek olarak 2 özel ödül takdim edilecek. Yarışmaya şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde bir kişi her bir kategoriye en fazla 3 adet olmak üzere, toplamda 15 adet fotoğrafla başvuru yaptı.