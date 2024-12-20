Şehit oğlunun hatırasıyla yaşıyor: 28 yıldır başından eksik etmiyor

Şehit oğlunun acısı yıllardır dinmeyen anne Zeynep Çalışkan, eşinin geceleri bereyi sayıklayarak uyandığını ifade ederek, “Oğlum acemi birliğinde Van'a yeni gitmişti. Van'da 5 ay kaldı sonra şehit oldu. Evdeyken kapı çaldı ve kocam da işteydi. Kapıyı açtığımda askerler ve polisler geldi. Mehmet Çalışkan neyin olur dediğinde oğlum dedim. Oğlun şehit oldu, başın sağolsun dediler. Oğlumun ardından ağlıyoruz ama vatan sağ olsun. Oğlum şehit olduktan sonra babası beresini takmaya başladı. Yıllardır hala takıyor.

Başından bereyi hiç kaldırmaz.