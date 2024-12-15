Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Adana şehidini dualarla uğurladı: Şehidin eşi son vedasını eşinin üniformasını giyerek gerçekleştirdi

Adana şehidini dualarla uğurladı: Şehidin eşi son vedasını eşinin üniformasını giyerek gerçekleştirdi

16:5215/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
DHA
Sonraki haber
Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi, son vedasını eşinin üniformasını giyerek gerçekleştirdi.

Bursa'da 13 Aralık günü 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, Adana'nın Kozan ilçesi Çandıklı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı memleketine getirilirken köyün gençleri cenazeyi Türk bayrakları ile karşıladı. Şehidin naaşı ilk olarak helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Ardından mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Şehidin eşi Asiye Yaşar, annesi Medine Yaşar, babası İbrahim Yaşar ve uzman çavuş olan kardeşleri güçlükle ayakta dururken feryatlar yürekleri dağladı.

Şehidin 8 aylık kızı Nare Lina'yı ise şehidin yakınları ve kadın astsubay kucağında teselli etmeye çalıştı. Asiye Yaşar, eşinin üniformasını giyerek ay yıldızlı tabutuna sarıldı. Kılınan cenaze namazının ardından dualarla uğurlanan şehit Nurettin Yaşar, köy mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada, şehidin kızıyla dans ettiği görüntü ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan görüntü uzman çavuş şehit olduktan sonra izlenme rekoru kırdı. Şehidin kızıyla görüntüleri yürek yaktı.


YouTube
Adana şehidini dualarla uğurladı: Şehidin eşi son vedasını eşinin üniformasını giyerek gerçekleştirdi
Gündem / Bursa
15 Aralık, Pazar


#Bursa Adliyesi
#şehit
#jandarma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kastamonu, Çorum ve Erzincan’da okullar tatil mi? 16 Aralık kar tatili haberleri